КаПо провела обыск в адвокатском бюро в рамках следствия по делу экс-министра от EKRE

«Пока никто не был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу», — заявил Верте в соцсетях, добавив, что в понедельник на прошлой неделе в адвокатском бюро был проведен обыск.

Работающий в этом бюро присяжный адвокат Мартин Траат, в отношении которого на основании судебного постановления начато процессуальное производство, в котором он является подозреваемым, считает обыск необоснованным процессуальным действием.

«В правовом государстве такое должно быть недопустимо», — сказал он, добавив, что прокурор Верте предоставил суду ложную информацию ради проведения обыска.

Председатель коллегии адвокатов Имби Юрген поддерживает Траата, заявляя, что обыск в адвокатском бюро должен быть крайней мерой, так как там находится огромный объем конфиденциальной информации.