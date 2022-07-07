По словам госпрокурора Вахура Верте, Департамент полиции безопасности провел обыск в помещении адвокатского бюро Eipre&Partnerid с целью сбора доказательств в связи с уголовным делом, возбужденным против депутата Рийгикогу от EKRE Керт Кинго, сообщает Postimees со ссылкой на ERR.
КаПо провела обыск в адвокатском бюро в рамках следствия по делу экс-министра от EKRE
«Пока никто не был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу», — заявил Верте в соцсетях, добавив, что в понедельник на прошлой неделе в адвокатском бюро был проведен обыск.
Работающий в этом бюро присяжный адвокат Мартин Траат, в отношении которого на основании судебного постановления начато процессуальное производство, в котором он является подозреваемым, считает обыск необоснованным процессуальным действием.
«В правовом государстве такое должно быть недопустимо», — сказал он, добавив, что прокурор Верте предоставил суду ложную информацию ради проведения обыска.
Председатель коллегии адвокатов Имби Юрген поддерживает Траата, заявляя, что обыск в адвокатском бюро должен быть крайней мерой, так как там находится огромный объем конфиденциальной информации.
В мае Postimees писал, что КаПо начала расследование относительно того, не совершила ли член Рийгикогу Керт Кинго преступление при использовании компенсации расходов. Ей не предъявлено ни подозрение, ни тем более обвинение. Сама Кинго ранее заявляла в СМИ, что ни в чем не виновата.