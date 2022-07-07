Есть ли какой-нибудь чудодейственный способ сократить расходы на содержание дома?

Самый распространенный встречный аргумент: о какой реновации может идти речь, если денег и так не хватает. Не спорю, но, как и с любыми другими инвестициями, необходимо учесть все за и против и принимать решение не интуитивно, а основываясь на конкретных расчетах.

На индекс потребительских цен больше всего влияет изменение цен, связанных с жильем, на которое пришлось более 40% общего роста. Цифры отечественной статистики суровы – по сравнению с прошлым годом электроэнергия для бытовых потребителей стала дороже на 146,3%, тепловая энергия – на 61,2%, трубопроводный газ – на 217,3%, твердое топливо – на 67,3%.

Сейчас имеет смысл брать кредит на ремонт

Счета за электроэнергию выросли не на несколько десятков процентов, а в несколько раз, и, в перспективе предстоящей зимы, никто не прогнозирует снижения цен – говорят о новых ценовых рекордах. Это лето также наглядно показало, что цена на электроэнергию может быть чрезвычайно высокой не только в зимний период, но и в течение всего года. Для средней семьи/дома это может означать дополнительные расходы в размере нескольких сотен евро на оплату счетов за электричество каждый месяц, что в пересчете на год составит от двух до трех тысяч евро.