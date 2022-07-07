Рийна Сиккут: в Эстонии будет социальное электричество

По словам Сиккут, наибольшие расходы домохозяйств связаны именно с оплатой счетов за тепло. «В ходе переговоров был сделан важный шаг вперед, и минувшей ночью стороны пришли к соглашению, что государство поможет людям в компенсации самых разных расходов за тепло. Самое важное то, что людям для этого никуда обращаться не придется, можно сказать, что в Эстонии будет так называемое социальное электричество», – заверила Сиккут.

«Самая серьезная договоренность состоит в том, что ко всем способам получения отопления в жилых домах государство подойдет одинаково – для всех будет установлен ценовой потолок, и в случае его превышения расходы будут компенсироваться автоматически», – пояснила Сиккут.

По словам Сиккут, для социал-демократов очень важно, чтобы возмещение затрат не осуществлялось задним числом, то есть сначала человек должен был бы оплатить свой невероятно большой счет, а потом идти куда-то с заявлениями и уже потом получать компенсацию.

«Это будет происходить автоматически, будет ценовой барьер. Детали согласуем в ближайшие месяцы, но уже достигнуто понимание того, что государство должно взять на себя эти приумноженные суммы», – заверила она.