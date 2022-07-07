Еще один хоккеист ЦСКА может отправиться в армию вслед за Федотовым

По данным источника, Карнаухов приобрел военный билет в 2017 году за 37 тысяч рублей. Получению незаконного удостоверения способствовал бывший полицейский Фарид Самигуллин, который в апреле этого года был задержан за помощь спортсменам в оформлении военного билета в обход законодательства. По данным источников, Самигуллин может быть замешан в делах хоккеистов Ивана Федотова и Кирилла Капризова.