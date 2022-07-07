Профсоюзы представили партиям свои политические предложения

Об этом сообщила пресс-служба ЦСПЭ, отметив, что аналогичные документы профсоюзы рассылали перед выборами и прежде. Это стало основой для заключения с ними договоров о сотрудничестве, многие пункты из которых на сегодня выполнены или выполняются. На сегодня подобные договоры о сотрудничестве Центральный союз профсоюзов заключил с Социал-демократической партией, Центристской партией и не входящей в парламент партией «Ээсти 200».

«Договоры о сотрудничестве и пункты, по которым в них достигнуты договоренности в большинстве своем основаны на общих позициях, как программных, так и мировоззренческих», – пояснил лидер ЦСПЭ Пеэп Петерсон. Он подчеркнул, что профсоюзы по-прежнему хотят быть конструктивными и перед очередными выборами хотят картографировать общие позиции с партиями.