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Профсоюзы представили партиям свои политические предложения

BNS
Профсоюзы представили партиям свои политические предложения
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Пеэп Петерсон
Пеэп Петерсон Фото: Eero Vabamägi

Центральный союз профсоюзов Эстонии в четверг разослал всем партиям только что составленный документ о политических приоритетах, отражающий позитивное видение путей развития в сферах экономики, социальной жизни и других ключевых аспектах с точки зрения трудящихся.

Об этом сообщила пресс-служба ЦСПЭ, отметив, что аналогичные документы профсоюзы рассылали перед выборами и прежде. Это стало основой для заключения с ними договоров о сотрудничестве, многие пункты из которых на сегодня выполнены или выполняются. На сегодня подобные договоры о сотрудничестве Центральный союз профсоюзов заключил с Социал-демократической партией, Центристской партией и не входящей в парламент партией «Ээсти 200».

«Договоры о сотрудничестве и пункты, по которым в них достигнуты договоренности в большинстве своем основаны на общих позициях, как программных, так и мировоззренческих», – пояснил лидер ЦСПЭ Пеэп Петерсон. Он подчеркнул, что профсоюзы по-прежнему хотят быть конструктивными и перед очередными выборами хотят картографировать общие позиции с партиями.

Петерсон сообщил, что профсоюзы в течение апреля, мая и июня формулировали общие позиции с партиями, которые по итогам выборов 2023 года смогут прийти в Эстонии к власти и теперь начнут серию встреч с партиями, чтобы уже детально обсудить развитие сотрудничества с ними.

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