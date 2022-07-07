Водку не ввозим, айфоны не вывозим: с 10 июля вступают в силу новые ограничения на пересечение границы с Россией

Перед пересечением границы стоит обязательно ознакомиться с перечнем запрещенных товаров, но если уж случилось так, что на границу было взято что-то запрещенное и это не скрывается, то сотрудник таможни предложит либо сдать этот товар в контейнер, либо развернуться. Если же попытка нарушить санкции была многократной, или что-то запрещенное было спрятано от сотрудника таможни, то непокорным путешественником займется Полиция безопасности (КаПо).

«Если видно, что человек заведомо пытается нарушить эти санкции, например, у него в какие-то тайники в машине или в одежду спрятаны несколько тысяч евро и видно, что это не просто ошибка и человек не знал этих правил, то у нас уже есть первый случай, где мы были вынуждены вместе с коллегами из КаПо возбуждать уголовные дела, потому что нарушение международных санкций — это непосредственная статья именно наших коллег из полиции безопасности», — говорит Хелдна и добавляет, что таких случаев, к счастью, пока что было очень мало.

Полный бак перед границей останется в прошлом