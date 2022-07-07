В рамках шестого пакета санкции ЕС, с 10 июля вводятся ограничения на ввоз и вывоз различных товаров через границу с России не только для юридических лиц, но и для простых путешественников.
Водку не ввозим, айфоны не вывозим: с 10 июля вступают в силу новые ограничения на пересечение границы с Россией
Например, с 10 июля запрещено ввозить из России любые алкогольные напитки, мебель, древесину и изделия из нее, товары из бетона, цемента или искусственного камня, удобрения, пневматические шины, икру и ее заменители, а также серебро. С полным списком можно ознакомиться на сайте Налогово-таможенного департамента.
Из Эстонии в Россию теперь запрещено ввозить купюры евро в большом количестве, предметы роскоши (например, технику и одежду стоимостью выше, чем 750 евро) и технику, которую можно использовать в военном назначении (радиостанции, тепловизоры, дроны и.т.д).
Можно ли въехать в Россию с личной техникой, стоимость который выше 750 евро? По словам руководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрика Хелдна, запрет на ввоз предметов роскоши все же не касается тех, кто перевозит их исключительно для личного пользования. «Это один предмет - мой телефон или мой компьютер. Понятно, что это вывезти можно и ввести в таком случае обратно тоже. Но разговор все таки идет про те случаи, когда вывозятся новые вещи в упаковках. Конечно, мы будем в таком случае задавать вопросы».
Нарушение международных санкций - пять лет тюрьмы
Если до сегодняшнего дня привоз из России двух литров водки вместо разрешенного одного считался обычным нарушением таможенных правил с штрафом в размере нескольких сотен евро, то теперь та же водка в любом количестве является нарушением санкционного режима. А это уже угроза получить до пяти лет лишения свободы.
Перед пересечением границы стоит обязательно ознакомиться с перечнем запрещенных товаров, но если уж случилось так, что на границу было взято что-то запрещенное и это не скрывается, то сотрудник таможни предложит либо сдать этот товар в контейнер, либо развернуться. Если же попытка нарушить санкции была многократной, или что-то запрещенное было спрятано от сотрудника таможни, то непокорным путешественником займется Полиция безопасности (КаПо).
«Если видно, что человек заведомо пытается нарушить эти санкции, например, у него в какие-то тайники в машине или в одежду спрятаны несколько тысяч евро и видно, что это не просто ошибка и человек не знал этих правил, то у нас уже есть первый случай, где мы были вынуждены вместе с коллегами из КаПо возбуждать уголовные дела, потому что нарушение международных санкций — это непосредственная статья именно наших коллег из полиции безопасности», — говорит Хелдна и добавляет, что таких случаев, к счастью, пока что было очень мало.
Полный бак перед границей останется в прошлом
В будущем вступят в силу и ограничения на ввоз топлива, но процедура контроля за этим пока не ясна. «Если я выезжаю из Нарвы и заправляю в России полный бак и приезжаю обратно, то могут возникнуть вопросы. Действительно ли это надо для того, чтобы вернуться в свой город?», — говорит Хелдна. По его словам, сейчас ведутся переговоры с пяти странами ЕС, которые граничат с Россией и Беларусью, чтобы подход таможенников в этом вопросе был одинаков. Ясность в этом вопросе появится к осени.