Экономист: стремительный рост цен в Эстонии начал сдерживать потребление

По ее словам, на долю энергии пришлось более половины прироста общей потребительской корзины. Цены на электроэнергию выросли более чем в два раза, а на газ – более чем в три раза. Цены на энергоносители остаются высокими, поскольку спрос превышает предложение, а политическая напряженность снижает поставки газа из России.

"Цены на многие продукты питания стремительно выросли. Несмотря на усиление конкуренции в секторе розничной торговли, цены на продукты питания в Эстонии выросли гораздо больше, чем в других странах Европы. Одной из причин этого может быть высокая стоимость энергии и рабочей силы, которая росла гораздо быстрее, чем в среднем по Европе. Кроме того, эстонский рынок невелик и не позволяет производить большие объемы продукции по более низким ценам", - пояснила Эльмик.

Она напомнила, что цены на жилье и услуги питания выросли за год на 19%. Стоимость услуг досуговых учреждений выросла на 10%. "Несмотря на это, внутренний туризм и сектор отдыха активны и быстро растут. Отступление вируса, более теплый и солнечный, чем обычно, июнь и длинные выходные в середине лета, похоже, оказали положительное влияние на этот сектор", - сообщила Лийз Эльмик.

Она отметила, что во втором квартале цены выросли на 20%, в то время как средняя чистая зарплата клиентов Swedbank выросла всего на 12%. Снижение покупательной способности оказывает все большее влияние на потребление. Объем розничных продаж в мае вырос всего на 2 процента в годовом исчислении. Объем продаж продовольственных магазинов даже снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.