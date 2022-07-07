Прибывший в Эстонию с миссией волонтер из Харькова: эстонский народ – наши братья

– А как люди там находят себе банально средства к существованию? Есть ли работа, есть ли пропитание, работают ли аптеки? Насколько легко быть сейчас жителем Харькова?
Сейчас очень тяжело на самом деле. Город стоит. Нет работы, экономика не работает. Кое-кто работает, конечно, но большинство остались без средств к существованию. Порядка тридцати процентов населения выехало из города. Но благодаря помощи европейских стран, наших городов в тылу, очень много помогают, заходят гуманитарные грузы. Основная проблема это пища и медикаменты. Работаю магазины, конечно, для тех, кто может купить что-то. Волонтеры, городская власть тоже вовлечены в этот процесс.
Но уникальность нашего города еще и в том, что у нас работают все коммунальные службы. После обстрелов сразу приезжают и убирают все завалы и мусор. Мы даже восстановили все клумбы с цветами, фонтаны готовы к работе. Чтобы психологическое состояние людей менее пострадало.
– Я помню, Харьков очень русскоязычным городом, где были сильны пророссийские настроения всегда. Как сейчас с этим обстоят дела?
Да, была такая проблема, потому что 40 километров до границы, много исторических пересечений, но с 2014 года пришло понимание что это – враги. Но не все люди это понимали, потому что война шла в другой области. Люди только по телевизору видели боевые действия.
Но начиная с 24 числа все крайне изменилось. Даже те люди, которые не понимали ситуации, сейчас все понимают что это открытый враг, с которым надо бороться. Очень выросло уважение к нашим воинам, к нашей армии. Вот я наблюдал, как по одной из центральных улиц двигался наш танк и все люди вокруг махали руками в приветствии нашим танкистам.