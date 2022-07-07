Прибывший в Эстонию с миссией волонтер из Харькова: эстонский народ – наши братья

– Какой район города более всего пострадал от обстрелов?

Северная Салтовка пострадала более всего. Она выходит прямо на окружную дорогу, это российская сторона. Но оккупационные войска там были разбиты сразу же, и они просто со злости начали лупить по этим домам. Но это были не точечные удары а просто разрушая дома, что в них не могли находиться наши защитники.

– Почему россияне проводят политику террора против мирного населения? Я вижу как они бьют по жилым кварталам, где нет военных. Какой смысл в этом всем?

Это такая тактика, чтобы люди жили в страхе, и потом заставляли наши власти сесть за стол переговоров. Но садиться за стол переговоров с террористами, естественно, мы не можем. Это возможно только тогда, когда они уйдут за наши границы. Крым я тоже имею в виду.

Кроме того, мне кажется, что им просто в удовольствие уничтожать украинцев. Это какая-то их маниакальная составляющая. Это же мы видели в освобожденной Киевской области, где они расстреливали мирное население. Расстреливали гражданские машины, связанняые за спиной руки у трупов. Очень похоже на то, что им это просто нравится.

– Как теробороне Харькова и регулярной армии удалось отстоять город, не дать врагу прорваться в Харьков?