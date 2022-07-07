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Студия Postimees: чем Эстония еще сможет помочь Украине?

Дмитрий Мороз
, специальный корреспондент Rus.Postimees
Студия Postimees: чем Эстония еще сможет помочь Украине?
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Сегодня в студии Rus.Postimees мы поговорим с украинским волонтером Олегом Абрамичевым. Сейчас он пребывает в Таллинне с гуманитарным визитом и любезно согласился поговорить с журналистом Дмитрием Морозом о самых насущных проблемах украинцев.

Oleg Abramichev
Oleg Abramichev Фото: личный архив

– Что происходит сейчас в Украине?

– Как живут или выживают жители прифронтовых городов?

– Каким образом вообще можно жить там, где каждый день происходят ракетные атаки, которые уносят жизни военных и мирных людей?

– Какие потребности у современной Украины?

– Чем Эстонская Республика может помочь сейчас Украине?

Смотрите в студии Rus.Postimees в прямом эфире в 13:00!

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