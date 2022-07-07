Сегодня в студии Rus.Postimees мы поговорим с украинским волонтером Олегом Абрамичевым. Сейчас он пребывает в Таллинне с гуманитарным визитом и любезно согласился поговорить с журналистом Дмитрием Морозом о самых насущных проблемах украинцев.
Студия Postimees: чем Эстония еще сможет помочь Украине?
Студия Postimees: чем Эстония еще сможет помочь Украине?
– Что происходит сейчас в Украине?
– Как живут или выживают жители прифронтовых городов?
– Каким образом вообще можно жить там, где каждый день происходят ракетные атаки, которые уносят жизни военных и мирных людей?
– Какие потребности у современной Украины?
– Чем Эстонская Республика может помочь сейчас Украине?
Смотрите в студии Rus.Postimees в прямом эфире в 13:00!
Ключевые слова