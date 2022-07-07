СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Волонтер из Харькова везет автомобили из Эстонии на фронт

Сегодня в студии Rus.Postimees мы поговорим с украинским волонтером и депутатом городского собрания Харькова Олегом Абрамичевым. Сейчас он пребывает в Таллинне с гуманитарным визитом и любезно согласился поговорить с журналистом Дмитрием Морозом о самых насущных проблемах украинцев.