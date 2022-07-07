Популярная сеть автозаправок снизила цены на топливо

Теперь литр 95-го бензина на заправках Terminal Oil стоит 2,049, а 98-го 2,099 евро. Дизельное топливо обойдется в 1,949 евро/л.

«Мы видим, что перспективы экономической конъюнктуры на ближайшее время и ожидаемое снижение спроса снизили ценовое давление на мировом рынке топлива, и на данный момент это означает более выгодную цену на топливо и для потребителей», — сказал исполнительный директор Terminal Oili Йорген Ыйгус.