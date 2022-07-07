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Популярная сеть автозаправок снизила цены на топливо

rus.postimees.ee
Популярная сеть автозаправок снизила цены на топливо
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Одна из станций обслуживания Terminal Oil.
Одна из станций обслуживания Terminal Oil. Фото: Erakogu.

В свете падения цен на мировом рынке предприятие Terminal Oil решило снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо.

Теперь литр 95-го бензина на заправках Terminal Oil стоит 2,049, а 98-го 2,099 евро. Дизельное топливо обойдется в 1,949 евро/л.

«Мы видим, что перспективы экономической конъюнктуры на ближайшее время и ожидаемое снижение спроса снизили ценовое давление на мировом рынке топлива, и на данный момент это означает более выгодную цену на топливо и для потребителей», — сказал исполнительный директор Terminal Oili Йорген Ыйгус.

Ыйгус добавил, что розничные цены на моторное топливо на заправках Terminal во многом зависят от закупочных цен и налогов. Региональная конкуренция не влияет на ценообразование.

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