Сети автозаправок снизили цены на топливо

Так, литр 95-го бензина на заправках Terminal Oil, Neste и Circle K стоит 2,049, а 98-го 2,099 евро. Дизельное топливо обойдется в 1,949 евро/л.

«Мы видим, что перспективы экономической конъюнктуры на ближайшее время и ожидаемое снижение спроса снизили ценовое давление на мировом рынке топлива, и на данный момент это означает более выгодную цену на топливо и для потребителей», — сказал исполнительный директор Terminal Oili Йорген Ыйгус.

Ыйгус добавил, что розничные цены на моторное топливо на заправках Terminal во многом зависят от закупочных цен и налогов. Региональная конкуренция не влияет на ценообразование.

«Поскольку на мировых рынках цены на энергоносители пошли вниз, смогли и мы сегодня снизить расценки на моторный бензин и дизтопливо на всех АЗС по Эстонии. Вместе с тем, на мировых рынках сохраняется нестабильная ситуация и как долго продолжится снижение, сейчас сказать невозможно», - сообщил менеджер Circle K в Эстонии по ценообразованию Индрек Сасси. По его словам, среди аналитиков есть те, кто прогнозирует увеличение стоимости сырой нефти в три раза, и есть те, кто считает, что цена барреля нефти упадет до 65 долларов США.

Начавшееся в среду снижение цен на мировых рынках в основном вызвано опасением перед спадом экономики, который снизил спрос и привел к снижению цен на сырье.

«В свою очередь, это снижает риск возможного дефицита нефтепродуктов. Если к этому добавить агрессивное повышение центробанками процентных ставок, строгую политику Китая в отношении ограничений по COVID-19 и ее влияние на спрос, то станет ясно, чем вызвано снижение цен на сырую нефть», - добавил Сасси.

При определении розничных цен на топливо Circle K отталкивается как от закупочных цен на топливо, так и от государственных налогов и местной конкуренции.

Как сообщил BNS менеджер Neste по сбыту и коммуникации Ристо Сюллусте, стоимость литра бензина на АЗС фирмы по всей Эстонии в четверг снижена на 7 центов и дизельного топлива — на 5 центов.