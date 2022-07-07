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Таллинн хочет значительно ограничить число электросамокатов в Кесклинне

Уве Гнадентайх
, журналист
Таллинн хочет значительно ограничить число электросамокатов в Кесклинне
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Катание вдвоем вскоре будет невозможно.
Катание вдвоем вскоре будет невозможно. Фото: Taavi Sepp

На заседании на этой неделе Таллиннская городская управа утвердила договор о сотрудничестве с предприятиями, сдающими в столице в аренду электрические самокаты и электрические велосипеды. Цель этого соглашения - совместными усилиями сделать поездки на арендованных самокатах и велосипедах более безопасной и комфортной, пишет Postimees.

По словам вице-мэра Андрея Новикова (Центристская партия), это во всех отношениях соглашение доброй воли , потому что по закону у местного самоуправления слишком короткие руки, когда речь идет об урегулировании аренды самокатов. По сути, сейчас любая компания может приобрести партию электросамокатов и необходимое приложение для их работы и сбора денег и вывести самокаты на улицы.

Такая анархия не в интересах ни города, ни действующих здесь сейчас крупных компаний.

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