Таллинн хочет значительно ограничить число электросамокатов в Кесклинне

По словам вице-мэра Андрея Новикова (Центристская партия), это во всех отношениях соглашение доброй воли , потому что по закону у местного самоуправления слишком короткие руки, когда речь идет об урегулировании аренды самокатов. По сути, сейчас любая компания может приобрести партию электросамокатов и необходимое приложение для их работы и сбора денег и вывести самокаты на улицы.