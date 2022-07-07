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ВИДЕО ⟩ Ночью в Мустамяэ сгорело несколько автомобилей

rus.postimees.ee
Ночью в Мустамяэ сгорело несколько автомобилей
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Фото: скриншот видео

Спасатели в среду поздно вечером получили вызов в столичный район Мустамяэ, где произошел поджог двух автомобилей.

В 23:31 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что во дворе дома по бульвару Сыпрузе в Мустамяэ горит автомобиль. Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента, к моменту прибытия спасателей огнем были объяты уже два автомобиля, опасность возгорания угрожала и окружающим машинам.

Спасатели погасили огонь и вызвали полицию, поскольку, по словам очевидцев, машины были подожжены.

Пользователи Facebook-сообщества «EZ-дуны!» также опубликовали видео с места происшествия.

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