Спасатели в среду поздно вечером получили вызов в столичный район Мустамяэ, где произошел поджог двух автомобилей.
ВИДЕО ⟩ Ночью в Мустамяэ сгорело несколько автомобилей
Ночью в Мустамяэ сгорело несколько автомобилей
В 23:31 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что во дворе дома по бульвару Сыпрузе в Мустамяэ горит автомобиль. Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента, к моменту прибытия спасателей огнем были объяты уже два автомобиля, опасность возгорания угрожала и окружающим машинам.
Спасатели погасили огонь и вызвали полицию, поскольку, по словам очевидцев, машины были подожжены.
Пользователи Facebook-сообщества «EZ-дуны!» также опубликовали видео с места происшествия.
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