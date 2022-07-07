ВИДЕО ⟩ Ночью в Мустамяэ сгорело несколько автомобилей

В 23:31 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что во дворе дома по бульвару Сыпрузе в Мустамяэ горит автомобиль. Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента, к моменту прибытия спасателей огнем были объяты уже два автомобиля, опасность возгорания угрожала и окружающим машинам.