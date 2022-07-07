Цена на газ в Европе взлетела до рекордного значения

На пике стоимость газа на хабе TTF поднималась 7 июля до €183,5 за 1 МВт·ч, или $1962,97 за 1 тыс. куб, пишет РБК .

На этой неделе скачок цен на природный газ в Европе был связан с забастовкой сотрудников нефтегазового сектора в Норвегии, которая началась в ночь на 5 июля. Так, за день до акции цены превысили $1800 за 1 тыс. кубометров. Позднее стало известно, что правительству страны удалось договориться с бастующими.