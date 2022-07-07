Биржевая цена газа на площадке ICE Futures превысила 1790 евро за 1 тыс. куб. м. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 5%, достигнув 179,75 евро за 1 МВт·ч, или 1922,85 доллара за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена на газ в Европе взлетела до рекордного значения
Цена на газ в Европе взлетела до рекордного значения
На пике стоимость газа на хабе TTF поднималась 7 июля до €183,5 за 1 МВт·ч, или $1962,97 за 1 тыс. куб, пишет РБК.
Выше отметки в $1900 за 1 тыс. куб. м стоимость газа поднялась впервые с 9 марта 2022 года.
На этой неделе скачок цен на природный газ в Европе был связан с забастовкой сотрудников нефтегазового сектора в Норвегии, которая началась в ночь на 5 июля. Так, за день до акции цены превысили $1800 за 1 тыс. кубометров. Позднее стало известно, что правительству страны удалось договориться с бастующими.