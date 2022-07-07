Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил об отставке

После бунта в правительстве Великобритании, вызванного целой серией резонансных скандалов, премьер-министр страны Борис Джонсон намерен уйти в отставку, сообщили в четверг, 7 июля, британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Лондона. По словам источников, канцелярия Джонсона на Даунинг-стрит в настоящее время готовит сообщение об отставке премьера. Джонсон в течение дня выступит с обращением к британскому народу.

Согласно информации, Борис Джонсон покинет и пост председателя правящей Консервативной партии. Несмотря на отставку, Джонсон будет оставаться исполняющим обязанности главы правительства до выборов нового премьер-министра, которые запланированы на октябрь. Еще накануне Джонсон заявлял, что он не собирается уходить в отставку.

Борис Джонсон уходит после того, как его отставки потребовали более 50 министров и высокопоставленных чиновников, в том числе министр образования Надим Захави, которого Джонсон назначил на этот пост менее чем двое суток тому назад. В знак протеста против поведения премьера правительство Великобритании покинуло уже около половины его состава.