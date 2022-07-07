Водяные смерчи были замечены в Ляэнемаа и Хийумаа, их можно ожидать и в других местах

Кийтсак несколько дней назад отметил, что море и теплые бухты будут в ближайшие дни иметь благоприятные условия для формирования водяных смерчей. По его словам, первый известный в этом году смерч был замечен во вторник на Хийумаа.

Синоптик пояснил, что водяной смерч — это, по сути, торнадо, развивающееся над поверхностью воды. «Чаще всего это вихрь очень узкий, но бывает и рваный, и очень широкий. Вращение может быть, или не всегда быть заметным на расстоянии. Если такой вихрь не опускается на сушу или поверхность воды, его называют воронкообразным облаком. Водяной смерч состоит не только из воздуха, но и из воды, высосанной с моря», — рассказал Кийтсак.