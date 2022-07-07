«Новости в 7» за 6 июля: почему не рекомендуется купаться на пляже Штромка и как удержать равновесие, катаясь на роликах

Сегодня в выпуске:

– Все об итогах внеочередного заседания Рийгикогу по поводу приема в НАТО Финляндии и Швеции.

– Купит ли Эстония медицинские вертолеты, чем грозит газовый дефицит, а также погреемся ли мы на солнышке этим летом.

– Про установку компанией Enefit Green краеугольного камня нового ветропарка.

– Почему на столичном пляже Штромка купаться не рекомендуется?

– Можно ли ходить по воде, аки посуху, как поймать ветер и подчинить себе волну – узнаем из репортажа нашей съемочной группы!

– О забастовке в Италии, улове испанских правоохранителей и выдрах во льдах в США.

– Кто-то хочет лета и мороженого, купаться и холодного коктейля, а есть люди, надевшие ролики и плывущие по дорогам: подробности в нашем сюжете!