Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 июля: почему не рекомендуется купаться на пляже Штромка и как удержать равновесие, катаясь на роликах
Сегодня в выпуске:
– Все об итогах внеочередного заседания Рийгикогу по поводу приема в НАТО Финляндии и Швеции.
– Купит ли Эстония медицинские вертолеты, чем грозит газовый дефицит, а также погреемся ли мы на солнышке этим летом.
– Про установку компанией Enefit Green краеугольного камня нового ветропарка.
– Почему на столичном пляже Штромка купаться не рекомендуется?
– Можно ли ходить по воде, аки посуху, как поймать ветер и подчинить себе волну – узнаем из репортажа нашей съемочной группы!
– О забастовке в Италии, улове испанских правоохранителей и выдрах во льдах в США.
– Кто-то хочет лета и мороженого, купаться и холодного коктейля, а есть люди, надевшие ролики и плывущие по дорогам: подробности в нашем сюжете!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 6 июля.