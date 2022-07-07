Руководитель вооруженных сил Норвегии посетил Эстонию

«Норвегия является сильным и надежным партнером и союзником в нашем регионе. Перед нашими странами стоят похожие вызовы и я рад, что мы одинаково понимаем то, как можно им противостоять наилучшим образом», – отметил генерал-лейтенант Херем.

На встрече с командующим Силами обороны генерал Кристофферсен получил обзор ситуации вокруг безопасности в регионе. Коллеги также обсудили перспективы развития сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Кроме того, генерал Кристофферсен провел встречу с министром обороны Эстонии Калле Лаанетом и ознакомился с деятельностью Кайтселийта.