На этой неделе Эстонию посетил командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен (Eirik Kristoffersen). Он встретился с командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и ознакомился с деятельностью 1-й пехотной бригада и боевой группы НАТО в гарнизоне Тапа.
Руководитель вооруженных сил Норвегии посетил Эстонию
«Норвегия является сильным и надежным партнером и союзником в нашем регионе. Перед нашими странами стоят похожие вызовы и я рад, что мы одинаково понимаем то, как можно им противостоять наилучшим образом», – отметил генерал-лейтенант Херем.
На встрече с командующим Силами обороны генерал Кристофферсен получил обзор ситуации вокруг безопасности в регионе. Коллеги также обсудили перспективы развития сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Кроме того, генерал Кристофферсен провел встречу с министром обороны Эстонии Калле Лаанетом и ознакомился с деятельностью Кайтселийта.
Норвегию и Эстонию связывает многолетнее сотрудничество в сфере обороны. Норвегия помогала развивать Балтийский оборонительный колледж. Также страна участвует работе Киберцентра НАТО в Таллинне, а некоторые ее офицеры служили в штабном элементе НАТО в Эстонии. Кроме того норвежский ландвер сотрудничает с Кайтселийтом. Норвегия вкладывается в обеспечение безопасности региона Балтийского моря – ее подразделения регулярно входят в состав боевой группы НАТО в Литве.