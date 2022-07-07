Если тазобедренный сустав нуждается в протезировании, но очереди на лечение длинные, больной может облегчить боль обезболивающими препаратами. Если система электроснабжения больна, а цена остается высокой, боль можно смягчить реформой рынка электроэнергии, социальной электроэнергией или любой мерой поддержки из государственного бюджета. Однако рано или поздно и тазобедренному суставу, и электрической системе потребуется капитальный ремонт или замена.
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Субсидии на электричество облегчают боль, но не лечат болезнь
Субсидии на электричество облегчают боль, но не лечат болезнь
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