Субсидии на электричество облегчают боль, но не лечат болезнь

Когда прошлой зимой политики обратились к экспертам в этой области с вопросом, что делать в связи с ценовым шоком, вскрылась суровая реальность: в энергетике ничего нельзя сделать даже за три-пять лет, и проблемой сделовало начать заниматься намного раньше. По сути, это означало осознание того, что еще несколько добрых лет правительству придется глотать обезболивающее, то есть цены на энергию будут просто компенсироваться государством. При этом специалисты рекомендовали как можно раньше начать лечение, т.е. планировать новые производственные мощности. В противном случае нависает угроза того, что счета потребителей придется оплачивать десятилетиями, а не годами.