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Субсидии на электричество облегчают боль, но не лечат болезнь

Карл-Роберт Пухм
Субсидии на электричество облегчают боль, но не лечат болезнь
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В настоящее время в Палдиски идет строительство причала для СПГ, в будущем здесь может появиться большой подземный гидрорезервуар.
В настоящее время в Палдиски идет строительство причала для СПГ, в будущем здесь может появиться большой подземный гидрорезервуар. Фото: Eero Vabamägi

Если тазобедренный сустав нуждается в протезировании, но очереди на лечение длинные, больной может облегчить боль обезболивающими препаратами. Если система электроснабжения больна, а цена остается высокой, боль можно смягчить реформой рынка электроэнергии, социальной электроэнергией или любой мерой поддержки из государственного бюджета. Однако рано или поздно и тазобедренному суставу, и электрической системе потребуется капитальный ремонт или замена.

Когда прошлой зимой политики обратились к экспертам в этой области с вопросом, что делать в связи с ценовым шоком, вскрылась суровая реальность: в энергетике ничего нельзя сделать даже за три-пять лет, и проблемой сделовало начать заниматься намного раньше. По сути, это означало осознание того, что еще несколько добрых лет правительству придется глотать обезболивающее, то есть цены на энергию будут просто компенсироваться государством. При этом специалисты рекомендовали как можно раньше начать лечение, т.е. планировать новые производственные мощности. В противном случае нависает угроза того, что счета потребителей придется оплачивать десятилетиями, а не годами.

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