Во вторник, 6 июля, пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат, который который кто-то запустил в приграничной зоне Нарвы.
Незнание законов обернулось для любителя запускать дрона крупным штрафом
Незнание законов обернулось для любителя запускать дрона крупным штрафом
Человек, запустивший дрон не знал, что в Эстонской Республике беспилотный летательный аппарат не может летать в приграничной зоне без выданного Транспортным департаментом разрешения и предварительного уведомления Департамента полиции и погранохраны.
Нарушителю был назначен штраф в размере 200 евро.