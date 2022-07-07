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Незнание законов обернулось для любителя запускать дрона крупным штрафом

rus.postimees.ee
Незнание законов обернулось для любителя запускать дрона крупным штрафом
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Дрон иллюстративный.
Дрон иллюстративный. Фото: Konstantin Sednev

Во вторник, 6 июля, пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат, который который кто-то запустил в приграничной зоне Нарвы.

Человек, запустивший дрон не знал, что в Эстонской Республике беспилотный летательный аппарат не может летать в приграничной зоне без выданного Транспортным департаментом разрешения и предварительного уведомления Департамента полиции и погранохраны.

Нарушителю был назначен штраф в размере 200 евро.

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