С получением среднего образования у тысячей молодых людей заканчивается право на семейное пособие

«Каждый ребенок имеет право на получение семейного пособия до достижения им 16-летнего возраста. В случае, если молодой человек продолжает обучение в гимназии или профессиональном училище в том же календарном году, то право на получение пособия у него сохраняется до 19 лет. Всем тем молодым людям, которым не исполнилось 19 лет и у кого среднее образование находится пока на стадии получения, семейное пособие продолжает выплачиваться», – поясняет руководитель отдела пособий Департамента социального страхования Кати Кюмник.

Если ребенок решает прекратить обучение и уходит из школы, то в этом случае право на получение семейного пособия у него завершается на следующий месяц после прекращения учебы.

Данные о том, учится человек или нет, Департамент социального страхования получает из инфосистемы образования Эстонии (EHIS). Если ребенок учится за границей, то справку об этом семья должна предоставлять в начале каждого учебного года, поскольку в инфосистему EHIS такие данные не попадают. Документ, подтверждающий обучение за границей, можно предоставить в среде самообслуживания Департамента социального страхования, в бюро, по электронной или обычной почте.