Жительница Хаапсалу Яника Аллметс упала на грубых бугристых камнях недавно реконструированного перекрестка главной улицы города, да так неудачно, что сломала носовую кость и выбила часть зуба, пишет газета Lääne Elu.
Женщина получила серьезные травмы после падения на только что отремонтированной главной улице города
Яника надеется, что городская управа Хаапсалу теперь оплатит ее лечение, поскольку за месяц пребывания на больничном она так и не поправилась – слух ухудшился, а нос приобрел вследствие сращивания кости неправильную форму.
Пешеходные переходы на главной улице Хаапсалу противоречат изданному летом 2018 года постановлению министра предпринимательства и информационных технологий, которое устанавливает требования к сооружениям, вытекающие из особых потребностей людей с ограниченными возможностями. Согласно регламенту, на пешеходных переходах нельзя использовать булыжники и другие неровные камни с широкими и глубокими швами.
По словам вице-мэра Хаапсалу Иннара Мяэсалу, грубые камни предназначены для снижения скорости велосипедистов и подачи автомобилям сигнала о приближении к переходу.
Глава Ляэнемааской палаты людей с недостатками Яак Пихлакас, сказал, что судя по фотографиям, улица красивая, но кажется, что по ней трудно передвигаться в инвалидной коляске или с больными ногами.