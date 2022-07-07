Чт, 7.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Женщина получила серьезные травмы после падения на только что отремонтированной главной улице города

Андрус Карнау
Женщина получила серьезные травмы после падения на только что отремонтированной главной улице города
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Улица Пости в Хаапсалу после ремонта.
Улица Пости в Хаапсалу после ремонта. Фото: Konstantin Sednev

Жительница Хаапсалу Яника Аллметс упала на грубых бугристых камнях недавно реконструированного перекрестка главной улицы города, да так неудачно, что сломала носовую кость и выбила часть зуба, пишет газета Lääne Elu.

Яника надеется, что городская управа Хаапсалу теперь оплатит ее лечение, поскольку за месяц пребывания на больничном она так и не поправилась – слух ухудшился, а нос приобрел вследствие сращивания кости неправильную форму.

Пешеходные переходы на главной улице Хаапсалу противоречат изданному летом 2018 года постановлению министра предпринимательства и информационных технологий, которое устанавливает требования к сооружениям, вытекающие из особых потребностей людей с ограниченными возможностями. Согласно регламенту, на пешеходных переходах нельзя использовать булыжники и другие неровные камни с широкими и глубокими швами.

По словам вице-мэра Хаапсалу Иннара Мяэсалу, грубые камни предназначены для снижения скорости велосипедистов и подачи автомобилям сигнала о приближении к переходу.

Глава Ляэнемааской палаты людей с недостатками Яак Пихлакас, сказал, что судя по фотографиям, улица красивая, но кажется, что по ней трудно передвигаться в инвалидной коляске или с больными ногами.

Ключевые слова
Наверх