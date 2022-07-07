Сааремааские предприниматели просят усилить местную электросеть

«Предприниматели-островитяне оказались в ситуации, когда в ответ на запрос о создании условий присоединения подразделений по производству энергии из восстанавливаемых источников предъявляются ценовые предложения, достигающие 1,5 миллиона евро. Высокие расценки объясняют тем, что наши основные сети уже достигли своего максимума и новые мощности по производству из восстанавливаемых источников не принимают. Вместе с тем, на рынке нет функционирующих и конкурентоспособных решений, позволяющих сохранять произведенную энергию», – написали в своем обращении Союз предпринимателей Сааремаа, Центр развития Саареского уезда, Союз сотрудничества Сааремаа и Курессаареское профессиональное училище.

Как отмечают предприниматели, предприятия Сааремаа оказались под сильным давлением в условиях растущих цен на подсоединения, проблем с поставками и нехватки рабочих рук – и они не могут включить в свой производственный цикл мощности восстанавливаемой энергии в желаемом объеме. В условиях отсутствия необходимой электрической инфраструктуры они не могут оптимизировать расходы и выполнять нужные клиентам, партнерам по сотрудничеству и конечным потребителям заказы.