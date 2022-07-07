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Исследование: треть населения относит себя к среднему классу

rus.postimees.ee
Исследование: треть населения относит себя к среднему классу
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Фото: Shutterstock

Согласно опросу, проведенному по заказу Института финансов Swedbank, треть жителей Эстонии считают себя представителями среднего класса. Самой важной характеристикой среднего класса считается владение собственным жильем. Люди с чистым доходом в размере 1800–2400 евро считаются принадлежащими к среднему классу.

«Молодые люди в возрасте 18–34 лет чаще, чем в среднем, относят себя к среднему и зажиточному классам. Люди в возрасте 50–70 лет чаще, чем в среднем, относят себя к низшему среднему классу и к бедным», – объясняет руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.

Фото: Swedbank

33% жителей Эстонии считают себя представителями среднего класса, что на 4% больше, чем в 2018 году. Доля людей, считающих себя бедными, немного снизилась – с 14% в 2018 году до 10% в 2022 году.

Наибольшая доля людей (51%) по-прежнему относят себя к нижнему среднему классу. Что касается верхнего среднего класса и зажиточных людей, то 6% населения считают себя принадлежащими к верхнему среднему классу. За четыре года эти показатели практически не изменились.

«Высший средний класс способствует экономическому росту за счет увеличения потребления и инвестиций. Сильный и многочисленный средний класс также должен способствовать демократическому управлению, где нет места популизму», – говорит главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

По мнению 68% эстонцев, средний класс лучше всего характеризуется наличием собственного дома, и значение, придаваемое этому, значительно возросло (12%) за четыре года. Следующим критерием (39%) является возможность осуществления дополнительных ежемесячных расходов после так называемых обязательных расходов. 33% респондентов считают, что способность позволить себе новый или подержанный автомобиль является характеристикой среднего класса. Такая же доля считает, что возможность позволить себе отдых за границей хотя бы раз в год является характерной чертой среднего класса.

Фото: Swedbank

«Владение собственный жильем является наиболее важной характеристикой среднего класса во всех группах. Среди неэстонцев возможность позволить себе купить новый или мало использованный автомобиль является второй по значимости характеристикой, а возможность позволить себе поехать в отпуск за границу не менее двух раз в год – третьей по значимости. Среди более молодых респондентов наличие сбережений, эквивалентных доходу за три-шесть месяцев, и возможность свободно брать и выплачивать кредиты или другие долги были важными характеристиками среднего класса. Для тех, у кого личный доход ниже, второй по важности характеристикой была возможность позволить себе отдых за границей хотя бы раз в год», – сказала Мари-Лийс Яэгер.

По мнению респондентов, к среднему классу можно отнести людей с чистым доходом от 1800 до 2400 евро. В 2018 году к среднему классу относились люди с чистым доходом от 1450 до 2200 евро. По мнению участников опроса, 31% населения Эстонии можно отнести к среднему классу.

Фото: Swedbank

По мнению респондентов, семью из четырех человек можно отнести к среднему классу, если у неё остается 970 евро в месяц после вычета необходимых покупок, налогов, платежей и других необходимых расходов – 940 евро в 2018 году.

Фото: Swedbank

«Пределы доходов для среднего класса на самом деле гораздо ниже. В Эстонии средний класс можно определить как людей с чистым доходом около 700–1700 евро. Люди с доходом в 2000 евро в Эстонии, как правило, относятся к числу зажиточных. Владение жильём и автомобилем, а также путешествия – вполне обычное явление, которое напрямую не указывает на статус среднего класса», – говорит старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

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