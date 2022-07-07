Исследование: треть населения относит себя к среднему классу

Фото: Swedbank

«Владение собственный жильем является наиболее важной характеристикой среднего класса во всех группах. Среди неэстонцев возможность позволить себе купить новый или мало использованный автомобиль является второй по значимости характеристикой, а возможность позволить себе поехать в отпуск за границу не менее двух раз в год – третьей по значимости. Среди более молодых респондентов наличие сбережений, эквивалентных доходу за три-шесть месяцев, и возможность свободно брать и выплачивать кредиты или другие долги были важными характеристиками среднего класса. Для тех, у кого личный доход ниже, второй по важности характеристикой была возможность позволить себе отдых за границей хотя бы раз в год», – сказала Мари-Лийс Яэгер.

По мнению респондентов, к среднему классу можно отнести людей с чистым доходом от 1800 до 2400 евро. В 2018 году к среднему классу относились люди с чистым доходом от 1450 до 2200 евро. По мнению участников опроса, 31% населения Эстонии можно отнести к среднему классу.

Фото: Swedbank

По мнению респондентов, семью из четырех человек можно отнести к среднему классу, если у неё остается 970 евро в месяц после вычета необходимых покупок, налогов, платежей и других необходимых расходов – 940 евро в 2018 году.

Фото: Swedbank