Согласно опросу, проведенному по заказу Института финансов Swedbank, треть жителей Эстонии считают себя представителями среднего класса. Самой важной характеристикой среднего класса считается владение собственным жильем. Люди с чистым доходом в размере 1800–2400 евро считаются принадлежащими к среднему классу.
Исследование: треть населения относит себя к среднему классу
«Молодые люди в возрасте 18–34 лет чаще, чем в среднем, относят себя к среднему и зажиточному классам. Люди в возрасте 50–70 лет чаще, чем в среднем, относят себя к низшему среднему классу и к бедным», – объясняет руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.
33% жителей Эстонии считают себя представителями среднего класса, что на 4% больше, чем в 2018 году. Доля людей, считающих себя бедными, немного снизилась – с 14% в 2018 году до 10% в 2022 году.
Наибольшая доля людей (51%) по-прежнему относят себя к нижнему среднему классу. Что касается верхнего среднего класса и зажиточных людей, то 6% населения считают себя принадлежащими к верхнему среднему классу. За четыре года эти показатели практически не изменились.
«Высший средний класс способствует экономическому росту за счет увеличения потребления и инвестиций. Сильный и многочисленный средний класс также должен способствовать демократическому управлению, где нет места популизму», – говорит главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
По мнению 68% эстонцев, средний класс лучше всего характеризуется наличием собственного дома, и значение, придаваемое этому, значительно возросло (12%) за четыре года. Следующим критерием (39%) является возможность осуществления дополнительных ежемесячных расходов после так называемых обязательных расходов. 33% респондентов считают, что способность позволить себе новый или подержанный автомобиль является характеристикой среднего класса. Такая же доля считает, что возможность позволить себе отдых за границей хотя бы раз в год является характерной чертой среднего класса.
«Владение собственный жильем является наиболее важной характеристикой среднего класса во всех группах. Среди неэстонцев возможность позволить себе купить новый или мало использованный автомобиль является второй по значимости характеристикой, а возможность позволить себе поехать в отпуск за границу не менее двух раз в год – третьей по значимости. Среди более молодых респондентов наличие сбережений, эквивалентных доходу за три-шесть месяцев, и возможность свободно брать и выплачивать кредиты или другие долги были важными характеристиками среднего класса. Для тех, у кого личный доход ниже, второй по важности характеристикой была возможность позволить себе отдых за границей хотя бы раз в год», – сказала Мари-Лийс Яэгер.
По мнению респондентов, к среднему классу можно отнести людей с чистым доходом от 1800 до 2400 евро. В 2018 году к среднему классу относились люди с чистым доходом от 1450 до 2200 евро. По мнению участников опроса, 31% населения Эстонии можно отнести к среднему классу.
По мнению респондентов, семью из четырех человек можно отнести к среднему классу, если у неё остается 970 евро в месяц после вычета необходимых покупок, налогов, платежей и других необходимых расходов – 940 евро в 2018 году.
«Пределы доходов для среднего класса на самом деле гораздо ниже. В Эстонии средний класс можно определить как людей с чистым доходом около 700–1700 евро. Люди с доходом в 2000 евро в Эстонии, как правило, относятся к числу зажиточных. Владение жильём и автомобилем, а также путешествия – вполне обычное явление, которое напрямую не указывает на статус среднего класса», – говорит старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.