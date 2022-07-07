Европейский центробанк умудрился полностью обрушить изначально считавшийся очень надежным евро, и пора бы всерьез подумать, как вовремя спастись с тонущего корабля, пишет член "Отечества" Калле Муули на своей странице в Facebook.
Калле Муули: не пора ли снова перейти на эстонскую крону?
Единая европейская валюта евро упала по отношению к доллару cильнее всего за всю свою историю - до 1,019. То есть до паритета уже недалеко.
«За столь короткое время Европейскому центробанку удалось полностью истрепать деньги, которые изначально считались очень надежными, и превратить их в ольховый лист, который быстро теряет ценность», — пишет Муули.
«О Маастрихтских критериях уже даже не вспоминают. Это было бы так же неуместно, как говорить о веревке в доме повесившегося. Пора бы серьезно подумать, как вовремя спастись с тонущего корабля», — говорит Муули.
«Вновь ввести эстонскую крону? Или было бы лучше вместо этого перейти на шведскую крону, потому что Национальный банк Швеции обращался со своими деньгами намного лучше, чем Европейский центральный банк обращался с евро», — задается вопросом Муули.