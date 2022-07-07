Калле Муули: не пора ли снова перейти на эстонскую крону?

Единая европейская валюта евро упала по отношению к доллару cильнее всего за всю свою историю - до 1,019. То есть до паритета уже недалеко.

«За столь короткое время Европейскому центробанку удалось полностью истрепать деньги, которые изначально считались очень надежными, и превратить их в ольховый лист, который быстро теряет ценность», — пишет Муули.

«О Маастрихтских критериях уже даже не вспоминают. Это было бы так же неуместно, как говорить о веревке в доме повесившегося. Пора бы серьезно подумать, как вовремя спастись с тонущего корабля», — говорит Муули.