Бывший министр здравоохранения и труда Танел Кийк (Центристская партия) прокомментировал интервью EPL с экс-премьером, депутатом Европейского парламента Андрусом Ансипом (Партия реформ). Он согласен, что критерием успешности страны для правительств Партии реформ является сбалансированность бюджета, но уверен, страна не может стать процветающей только за счет сокращений, пишет Postimees.
Танель Кийк: Если налоговая политика в пользу богатых важнее, у нас нет надежды достичь уровня жизни стран Северной Европы
Танел Кийк написал в социальной сети, что, прочитав ход мыслей бывшего премьер-министра Андруса Ансипа, он не знает, смеяться ему или плакать.
«Сменявшие друг друга правительства Партии реформ действительно устанавливали баланс бюджета в качестве основного показателя успеха, но ни одна страна еще не стала процветающей, просто урезав бюджет», — написал Кийк. «К сожалению, под видом восхищения собственной политикой были проигнорированы почти все долгосрочные вызовы, стоящие перед страной, от здравоохранения и социальной сферы, образования и внутренней безопасности, до народонаселения и региональной политики».
Он отметил, что только правительство Юри Ратаса (Центристская партия) предприняло реальные шаги по сокращению социального неравенства при помощи налоговой реформы, решения финансового кризиса в секторе здравоохранения, повышения уровня жизни пенсионеров после увеличения пенсий, а также после поддержки сельской жизни и расширения возможностей местных органов власти в связи с восстановлением их доходной базы.
«Мы также увеличили государственные инвестиции в оборону и, наконец, усилили финансирование исследований и разработок до долгожданного уровня в один процент от ВВП. Называть все это неизбежно необходимое распределение денег "воровством" — это, мягко говоря, заблуждение», — подчеркнул Танель Кийк.
«Вообще-то было бы справедливо, наконец, прекратить обманывать общественность рассказами, как будто можно добиться северного благосостояния и уровня жизни при нынешней тонкой государственной политике, где спасение утопающего — это личное дело утопающего», — написал Кийк. Он добавил: «Если мы ценим сбалансированность бюджета и налоговую политику в пользу богатых больше, чем реальные средства к существованию людей и доступность общенациональных услуг, у нас нет надежды достичь уровня стран Северной Европы. Ни через пятнадцать, ни через пятьдесят лет».