Танель Кийк: Если налоговая политика в пользу богатых важнее, у нас нет надежды достичь уровня жизни стран Северной Европы

Танел Кийк написал в социальной сети, что, прочитав ход мыслей бывшего премьер-министра Андруса Ансипа, он не знает, смеяться ему или плакать.

«Сменявшие друг друга правительства Партии реформ действительно устанавливали баланс бюджета в качестве основного показателя успеха, но ни одна страна еще не стала процветающей, просто урезав бюджет», — написал Кийк. «К сожалению, под видом восхищения собственной политикой были проигнорированы почти все долгосрочные вызовы, стоящие перед страной, от здравоохранения и социальной сферы, образования и внутренней безопасности, до народонаселения и региональной политики».

Он отметил, что только правительство Юри Ратаса (Центристская партия) предприняло реальные шаги по сокращению социального неравенства при помощи налоговой реформы, решения финансового кризиса в секторе здравоохранения, повышения уровня жизни пенсионеров после увеличения пенсий, а также после поддержки сельской жизни и расширения возможностей местных органов власти в связи с восстановлением их доходной базы.

«Мы также увеличили государственные инвестиции в оборону и, наконец, усилили финансирование исследований и разработок до долгожданного уровня в один процент от ВВП. Называть все это неизбежно необходимое распределение денег "воровством" — это, мягко говоря, заблуждение», — подчеркнул Танель Кийк.