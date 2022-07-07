Юки Цунода, который достиг вершины молодежной системы Red Bull, то есть Формулы 1, по-прежнему доставляет головную боль руководству команды.
Руководитель по работе с молодежью команды Red Bull нанял проблемным гонщикам психолога
Так же, как и Юри Випс, японец, который в мае отметил свой 22-й день рождения, присоединился к юниорской программе команды Red Bull в 2018 году. Хотя он завершил сезон Формулы 3 (2019) на девятом месте, сразу же открылась возможность подняться на ступень выше.
В позапрошлом году Цунода завоевал в серии F-2 третье место и ему разрешили сесть за руль автомобиля дочерней команды Red Bull AlphaTaur. Результаты местами были очень впечатляющими, например, на последнем этапе в Абу Даби в 2021 году он пришел четвертым. В этом году удалось заработать 11 баллов.
Но пространство для развития есть.
«Мы организовали психолога, поскольку он продолжает вспыливать. Это мешает его выступлениям, - сказал руководитель по молодежной работе Хельмут Марко. – Эмоции необходимо держать под контролем. Слава Богу, что Макс (Ферстаппен – ред.) спокойный. Наша проблема по этой части – но не только – Цунода. Он может взорваться по радиосвязи».
Кстати, нечто подобное можно применить и к Юри Випсу.
«Несмотря на расторжение контракта, мы продолжим поддерживать его душевное здоровье и образование», — весьма таинственно прокомментировал руководитель команды Red Bull F1 Кристиан Хорнер.
Хотя 21-летнего эстонца отозвали из команды F1, он продолжает участвовать в юниорской программе.
«Мы расторгли с ним договор, конечно, это дает Юри возможность поразмыслить. Но каждый заслуживает второго шанса, если сумеет доказать, что может учиться на своих ошибках. Он еще юноша, ребенок», - добавил Хорнер.