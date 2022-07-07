На пивзаводе Saku произошел пожар

В 14:12 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что на пивоваренном заводе Saku в поселке Саку начал дымить высоковольтный распределительный щит.

На момент прибытия спасателей люди уже были эвакуированы из дома, а в здании было отключено электричество, сообщили BNS в пресс-службе спасательного ведомства.