В среду спасатели потушили загоревшийся высоковольтный распределительный щит на пивоваренном заводе в Саку.
На пивзаводе Saku произошел пожар
На пивзаводе Saku произошел пожар
В 14:12 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что на пивоваренном заводе Saku в поселке Саку начал дымить высоковольтный распределительный щит.
На момент прибытия спасателей люди уже были эвакуированы из дома, а в здании было отключено электричество, сообщили BNS в пресс-службе спасательного ведомства.
Спасатели потушили пожар в электрощитовой на первом этаже производственного корпуса углекислотным огнетушителем и проверили помещение термокамерой. Помещение затем было проветрено, и спасательные работы были завершены в 15:00.
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