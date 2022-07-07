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На пивзаводе Saku произошел пожар

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На пивзаводе Saku произошел пожар
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Saku Õlletehas renoveerib 2 miljoni eest
Saku Õlletehas renoveerib 2 miljoni eest Фото: «Reporter» / Kanal 2

В среду спасатели потушили загоревшийся высоковольтный распределительный щит на пивоваренном заводе в Саку.

В 14:12 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что на пивоваренном заводе Saku в поселке Саку начал дымить высоковольтный распределительный щит.

На момент прибытия спасателей люди уже были эвакуированы из дома, а в здании было отключено электричество, сообщили BNS в пресс-службе спасательного ведомства.

Спасатели потушили пожар в электрощитовой на первом этаже производственного корпуса углекислотным огнетушителем и проверили помещение термокамерой. Помещение затем было проветрено, и спасательные работы были завершены в 15:00.

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