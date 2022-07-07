Действующие чемпионы Эстонии, участвующие в Лиге чемпионов FIBA, команда Pärnu Sadam узнала, кто станет их противниками в квалификационном турнире.
Пярнуская баскетбольная команда узнала, с кем будет играть в квалификации Лиги чемпионов
Пярнуская баскетбольная команда узнала, с кем будет играть в квалификации Лиги чемпионов
Из-за невысоких рейтинговых баллов пярнусцам для выхода в основной турнир придется одолеть трех соперников. В четвертьфинале они встретятся с командой Суонс Гмунден, которая в прошлом году находилась на втором месте австрийской высшей лиги.
В случае успеха Пярну ожидает куда более твердый орешек. В первом посеве сразу в полуфинал прошел сильнейший клуб Дании - Aarhusi Bakken Bears.
Во второй части таблицы в первом круге встретятся сербский FMP и испанский Breogan. В полуфинале победителя ожидает встреча с чешской командой Opava.
Квалификационные матчи пройдут в конце сентября. Площадки пока еще неизвестны. Если пярнусцы не смогут пройти отбор, они осядут в основной таблице Еврокубка FIBA. В этом турнире надеется приянть участие и Kalev/Cramo.
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