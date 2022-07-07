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Пярнуская баскетбольная команда узнала, с кем будет играть в квалификации Лиги чемпионов

rus.postimees.ee
Пярнуская баскетбольная команда узнала, с кем будет играть в квалификации Лиги чемпионов
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Kalev/Cramo - Pärnu Sadam.
Kalev/Cramo - Pärnu Sadam. Фото: Mihkel Maripuu

Действующие чемпионы Эстонии, участвующие в Лиге чемпионов FIBA, команда Pärnu Sadam узнала, кто станет их противниками в квалификационном турнире.

Из-за невысоких рейтинговых баллов пярнусцам для выхода в основной турнир придется одолеть трех соперников. В четвертьфинале они встретятся с командой Суонс Гмунден, которая в прошлом году находилась на втором месте австрийской высшей лиги.

В случае успеха Пярну ожидает куда более твердый орешек. В первом посеве сразу в полуфинал прошел сильнейший клуб Дании - Aarhusi Bakken Bears.

Во второй части таблицы в первом круге встретятся сербский FMP и испанский Breogan. В полуфинале победителя ожидает встреча с чешской командой Opava.

Квалификационные матчи пройдут в конце сентября. Площадки пока еще неизвестны. Если пярнусцы не смогут пройти отбор, они осядут в основной таблице Еврокубка FIBA. В этом турнире надеется приянть участие и Kalev/Cramo.

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