Пярнуская баскетбольная команда узнала, с кем будет играть в квалификации Лиги чемпионов

Из-за невысоких рейтинговых баллов пярнусцам для выхода в основной турнир придется одолеть трех соперников. В четвертьфинале они встретятся с командой Суонс Гмунден, которая в прошлом году находилась на втором месте австрийской высшей лиги.

В случае успеха Пярну ожидает куда более твердый орешек. В первом посеве сразу в полуфинал прошел сильнейший клуб Дании - Aarhusi Bakken Bears.

Во второй части таблицы в первом круге встретятся сербский FMP и испанский Breogan. В полуфинале победителя ожидает встреча с чешской командой Opava.