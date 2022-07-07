Сегодня в полдень к Эстонскому национальному музею (ERM) прибыл длинный грузовик из Вильянди, в котором находилась разобранная скульптура Яака Йоалы. Руководитель канцелярии городской управы Вильянди Андрес Мяги получил подпись директора ERM Керту Сакс под актом приема-передачи произведения, созданного скульптором Мати Кармином. Договор дарения подписали вчера в цифровой форме.
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ФОТО ⟩ Разобранная на части скульптура Яака Йоалы на долгие годы отправлена в музей
Разобранная на части скульптура Яака Йоалы на долгие годы отправлена в музей
Грузовик привез из Вильянди в Тарту полуторатонную скульптуру. По словам чиновника, он был разобран и хранился на складе, принадлежащем городу Вильянди, в бывшем здании банка SEB.