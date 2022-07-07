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ФОТО ⟩ Разобранная на части скульптура Яака Йоалы на долгие годы отправлена в музей

Райму Хансон
Разобранная на части скульптура Яака Йоалы на долгие годы отправлена в музей
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Руки и голова разобранной скульптуры добрались до Эстонского национального музея.
Руки и голова разобранной скульптуры добрались до Эстонского национального музея. Фото: Sille Annuk

Сегодня в полдень к Эстонскому национальному музею (ERM) прибыл длинный грузовик из Вильянди, в котором находилась разобранная скульптура Яака Йоалы. Руководитель канцелярии городской управы Вильянди Андрес Мяги получил подпись директора ERM Керту Сакс под актом приема-передачи произведения, созданного скульптором Мати Кармином. Договор дарения подписали вчера в цифровой форме.

Грузовик привез из Вильянди в Тарту полуторатонную скульптуру. По словам чиновника, он был разобран и хранился на складе, принадлежащем городу Вильянди, в бывшем здании банка SEB.

Самая большая часть скульптуры потребовала силы нескольких мужчин, чтобы транспортировать ее на хранение в ERM.
Самая большая часть скульптуры потребовала силы нескольких мужчин, чтобы транспортировать ее на хранение в ERM. Фото: Sille Annuk
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