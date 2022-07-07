Финляндия изменила законодательство, чтобы построить заграждение на границе с РФ

Законопроект был принят квалифицированным большинством на фоне опасений, что Россия может принять меры в ответ на будущее членство страны в НАТО, пишет Reuters.

Кроме того, закон позволит правительству принять решение о строительстве заборов или других барьеров на границе и направлять все заявления о предоставлении убежища в один или несколько пограничных пунктов, таких как аэропорт.

Граница Финляндии с Россией проходит в лесной зоне и обозначена лишь знаками и пластиковыми полосами на большей части его 1300-километровой протяженности.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс.