Руководители обдирающего украинских беженцев предприятия «Госимущество» купаются в деньгах

На прошлой неделе мы писали о том , как «Госимущество» делает бизнес: украинских беженцев заставляют платить за находящиеся в плохом состоянии квартиры, которые предприятие получилось в пользование бесплатно, по рыночным ценам. Например, за двухкомнатную квартиру нужно отдать 600 евро, трехкомнатная летом вместо с коммуналкой обойдется в 800 евро.

Это вызвало много возмущения, поскольку государственное имущество – это имущество всех жителей Эстонии, кроме того, сдающиеся беженцам квартиры находятся в настолько плохом состоянии, что добровольцы вынуждены заниматься ремонтом в свое время и за свои деньги. Беженцы были шокированы ценами, поскольку они, конечно, были готовы платить, но учитывая то, что многие работают за минимальную зарплату, установленные «Госимуществом» расценки оказались им не по силам. А «Госимущество» могло бы справиться и с меньшими доходами от аренды жилья, это стало ясно после публикации финансового отчета за прошлый год.