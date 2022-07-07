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Руководители обдирающего украинских беженцев предприятия «Госимущество» купаются в деньгах

Лийна Лакс
Руководители обдирающего украинских беженцев предприятия «Госимущество» купаются в деньгах
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Руководитель предприятия "Госимущество" Кати Кузьмин.
Руководитель предприятия "Госимущество" Кати Кузьмин. Фото: Andres Haabu

На прошлой неделе до общественности дошла история о том, что государственное предприятие Riigi Kinnisvara Aktsiaselts («Госимущество») требует у украинских беженцев платить за аренду жилья по рыночным ценам. В то же время фирма находится в настолько хорошем финансовом положении, что может позволить себе платить руководству солидные премии, пишет Postimees.

На прошлой неделе мы писали о том, как «Госимущество» делает бизнес: украинских беженцев заставляют платить за находящиеся в плохом состоянии квартиры, которые предприятие получилось в пользование бесплатно, по рыночным ценам. Например, за двухкомнатную квартиру нужно отдать 600 евро, трехкомнатная летом вместо с коммуналкой обойдется в 800 евро.

Это вызвало много возмущения, поскольку государственное имущество – это имущество всех жителей Эстонии, кроме того, сдающиеся беженцам квартиры находятся в настолько плохом состоянии, что добровольцы вынуждены заниматься ремонтом в свое время и за свои деньги. Беженцы были шокированы ценами, поскольку они, конечно, были готовы платить, но учитывая то, что многие работают за минимальную зарплату, установленные «Госимуществом» расценки оказались им не по силам. А «Госимущество» могло бы справиться и с меньшими доходами от аренды жилья, это стало ясно после публикации финансового отчета за прошлый год.

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