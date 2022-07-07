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Спортсменок из России и Беларуси не ждут на турнире WTA в Таллинне

rus.postimees.ee
Спортсменок из России и Беларуси не ждут на турнире WTA в Таллинне
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Аллар Хинт.
Аллар Хинт. Фото: Konstantin Sednev

C 24 сентября по 2 октября в Таллинне впервые в истории пройдет турнир WTA 250. Генеральный секретарь Эстонской ассоциации тенниса Аллар Хинт подтвердил, что на него не ждут спортсменов из России и Беларуси.

Хотя многие спортивные федерации не допускают российских и белорусских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях после  вторжения России в Украину, в теннисе они могут выступать как нейтральные спортсмены. Однако на эстонском турнире WTA их не ждут.

«Хочу высказать мнение, что российских и белорусских спортсменов на турнир не приглашены. Для запрета на въезд нужно решение правительства. Мы направили запросы в Министерство иностранных дел и культуры и ждем аналогичного решения, как и в случае с Ралли Эстония», — сказал Хинт, имея в виду российскую раллийную пару Николай Грязин — Константин Александров, которым эстонское государство запретило въезд  в страну для участия в ралли. 

Аналогичное решение принял Уимблдон, третий турнир Большого шлема в сезоне, после чего получил от WTA штраф в размере почти в миллион евро. В случае с Эстонией, по словам Хинта, такой опасности нет, поскольку теннисная организация принимает установленный государством запрет на въезд.

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