C 24 сентября по 2 октября в Таллинне впервые в истории пройдет турнир WTA 250. Генеральный секретарь Эстонской ассоциации тенниса Аллар Хинт подтвердил, что на него не ждут спортсменов из России и Беларуси.
Спортсменок из России и Беларуси не ждут на турнире WTA в Таллинне
Хотя многие спортивные федерации не допускают российских и белорусских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях после вторжения России в Украину, в теннисе они могут выступать как нейтральные спортсмены. Однако на эстонском турнире WTA их не ждут.
«Хочу высказать мнение, что российских и белорусских спортсменов на турнир не приглашены. Для запрета на въезд нужно решение правительства. Мы направили запросы в Министерство иностранных дел и культуры и ждем аналогичного решения, как и в случае с Ралли Эстония», — сказал Хинт, имея в виду российскую раллийную пару Николай Грязин — Константин Александров, которым эстонское государство запретило въезд в страну для участия в ралли.
Аналогичное решение принял Уимблдон, третий турнир Большого шлема в сезоне, после чего получил от WTA штраф в размере почти в миллион евро. В случае с Эстонией, по словам Хинта, такой опасности нет, поскольку теннисная организация принимает установленный государством запрет на въезд.