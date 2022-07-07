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Европарламент окажет Украине финансовую помощь в размере одного миллиарда евро

Пилле-Рийн Корнак
Европарламент окажет Украине финансовую помощь в размере одного миллиарда евро
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Флаги Украины и Евросоюза.
Флаги Украины и Евросоюза. Фото: Postimees

Сегодня Европарламент принял решение предоставить Украине макроэкономическую финансовую помощь в размере одного миллиарда евро, пишет Postimees.

По словам заместителя председателя Комитета по иностранным делам Европарламента Урмаса Паэта, продолжение всесторонней помощи Украине со стороны Европейского Союза очень важно. «Помимо больших человеческих страданий, которые приносит агрессия России против Украины, украинская экономика, включая инфраструктуру, также сильно пострадала», — сказал он. «Финансовой помощью мы поддерживаем макроэкономическую стабильность Украины и общее сопротивление российской агрессии и вытекающим из этого экономическим проблемам», — добавил Паэт.

Утвержденная финансовая помощь дополняет поддержку, уже предоставленную ЕС. Среди них выданный Украинев первом полугодии экстренный кредит макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Если весь пакет помощи Украине заработает, общая сумма может составить до десяти миллиардов евро.

Макроэкономическая финансовая помощь предоставляется Украине на льготных условиях в виде долгосрочных кредитов.

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