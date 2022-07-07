Европарламент окажет Украине финансовую помощь в размере одного миллиарда евро

По словам заместителя председателя Комитета по иностранным делам Европарламента Урмаса Паэта, продолжение всесторонней помощи Украине со стороны Европейского Союза очень важно. «Помимо больших человеческих страданий, которые приносит агрессия России против Украины, украинская экономика, включая инфраструктуру, также сильно пострадала», — сказал он. «Финансовой помощью мы поддерживаем макроэкономическую стабильность Украины и общее сопротивление российской агрессии и вытекающим из этого экономическим проблемам», — добавил Паэт.