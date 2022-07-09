Вне дома: с открытием нового магазина IKEA появится возможность попробовать легендарные фрикадельки

«Некоторые продукты IKEA уже прочно ассоциируются с брендом, например, фрикадельки и булочки с корицей. В шведском ресторане фрикадельки традиционно подают с картофельным пюре, кремовым соусом и брусничным вареньем. Булочка с корицей – это тоже яство со шведскими корнями, про которое говорят, что булочка с корицей согревает даже самое холодное сердце», – объяснила Раясалу.

В Швеции булочки с корицей являются неотъемлемой частью фика, шведской кофе-паузы. Во время фика вы отдыхаете, наслаждаетесь кофе, булочками и печеньем, и общаетесь с друзьями или коллегами.

Экологичные продукты

Экологичность играет очень важную роль в ассортименте продуктов и товаров IKEA. Вот почему в шведском ресторане, бистро и на продуктовом рынке можно найти растительную альтернативу своим любимым блюдам по доступной цене.

Мировая статистика показывает, что на продукты питания и их производство приходится почти треть глобальных выбросов парниковых газов, причем только на домашний скот приходится 14 процентов выбросов. IKEA вносит свой вклад в решение глобальной продовольственной проблемы, предлагая вкусные, полезные и экологичные продукты питания, а также ежедневно следуя принципу экологичности при управлении рестораном.

«Продукты IKEA вносят значительный вклад в обеспечение устойчивого развития. IKEA Food использует сертифицированное сырье, например, в нашем ассортименте лосось с сертификатом ASC, креветки с сертификатом MSC, кофе, шоколад и какао с этикеткой Rainforest Alliance, различные продукты с экологической маркировкой. Все сырье животного происхождения поступает с ферм, где большое внимание уделяется благополучию животных. Наш ассортимент включает в себя множество растительных и веганских продуктов, таких как вегетарианские фрикадельки и хот-доги на растительной основе. Исследования показывают, что чем доступнее по цене полезная для здоровья и экологичная пища, тем чаще ей отдают предпочтение», – рассказала Раясалу.

Для тех, кто хочет более полезную для здоровья альтернативу традиционным шведским фрикаделькам, ресторан предлагает вегетарианские фрикадельки, которые по вкусу напоминают мясо, но на самом деле вообще не содержат его. Их экологический след составляет всего четыре процента от следа традиционных фрикаделек IKEA. Все вегетарианские и мясные фрикадельки также можно купить на вынос на шведском продуктовом рынке.