Как и в предыдущие месяцы, так и в июне половина общего роста цен пришлась на стоимость энергии, из которой, в свою очередь, большую часть составила электроэнергия, и в летние месяцы оставшаяся дорогостоящей — об этом в своем комментарии сообщил BNS экономист Банка Эстонии Лаури Матсулевич.
Банк Эстонии: быстрый рост цен продолжится
«Следует также учесть, что влияние стоимости энергии на потребительские цены сильнее в тех странах, в которых ее потребление больше — в этом году доля энергии в потребительской корзине больше чем в Эстонии была только в Латвии. Цены на продукты питания составили четверть от годового роста цен и здесь основными причинами были как удорожание сырья, так и косвенное воздействие цен на энергию, которое проявляется с определенной временной задержкой», - пояснил Матсулевич.
Вместе с тем, отметил он, инфляция проявляется во многих секторах экономики Эстонии. Базовая инфляция — то есть, рост цен без учета энергии и продуктов питания — в последние месяцы были в числе самых быстрых в ЕС, составив в июне 10%.
«В сравнении с другими странами обращает на себя внимание позитивная связь между финансовыми запасами домохозяйств и ценами: в странах с более высокими темпами базовой инфляции в период пандемии быстрее росли и сбережения. Ограничения на потребление и на развлечения в течение двух лет привели к росту сбережений, а когда восстановились возможности для потребления, домохозяйства начали их активно тратить. Особенностью Эстонии стала реформа второй пенсионной ступени, в рамках которой с начала 2021 года было разрешено забирать пенсионные сбережения, что привело к появлению дополнительных крупных финансовых потоков осенью прошлого года», - рассказал экономист.
Растущий спрос в условиях открытой экономики сам по себе еще не означает обязательный рост цен, однако в данном случае он совпал с ограничениями, вызванными сначала пандемией, а затем и войной — избыток денег противостоит ограниченному количеству товаров и услуг, предложение не успевает адаптироваться к новым условиям, пояснил Матсулевич.
«Цены на энергию останутся высокими и впредь, они и дальше будут влиять на стоимость прочих услуг и товаров. Сколько-нибудь заметного смягчения роста цен стоит ожидать не ранее начала 2023 года», - предположил он.
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в Эстонии в июне текущего года повысился по сравнению с маем на 2,7% и по сравнению с июнем прошлого года – на 21,9%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 17,9% и услуги – на 29,7%. Об этом BNS сообщил Департамент статистики.