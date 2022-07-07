Банк Эстонии: быстрый рост цен продолжится

«Следует также учесть, что влияние стоимости энергии на потребительские цены сильнее в тех странах, в которых ее потребление больше — в этом году доля энергии в потребительской корзине больше чем в Эстонии была только в Латвии. Цены на продукты питания составили четверть от годового роста цен и здесь основными причинами были как удорожание сырья, так и косвенное воздействие цен на энергию, которое проявляется с определенной временной задержкой», - пояснил Матсулевич.

Вместе с тем, отметил он, инфляция проявляется во многих секторах экономики Эстонии. Базовая инфляция — то есть, рост цен без учета энергии и продуктов питания — в последние месяцы были в числе самых быстрых в ЕС, составив в июне 10%.

«В сравнении с другими странами обращает на себя внимание позитивная связь между финансовыми запасами домохозяйств и ценами: в странах с более высокими темпами базовой инфляции в период пандемии быстрее росли и сбережения. Ограничения на потребление и на развлечения в течение двух лет привели к росту сбережений, а когда восстановились возможности для потребления, домохозяйства начали их активно тратить. Особенностью Эстонии стала реформа второй пенсионной ступени, в рамках которой с начала 2021 года было разрешено забирать пенсионные сбережения, что привело к появлению дополнительных крупных финансовых потоков осенью прошлого года», - рассказал экономист.

Растущий спрос в условиях открытой экономики сам по себе еще не означает обязательный рост цен, однако в данном случае он совпал с ограничениями, вызванными сначала пандемией, а затем и войной — избыток денег противостоит ограниченному количеству товаров и услуг, предложение не успевает адаптироваться к новым условиям, пояснил Матсулевич.

«Цены на энергию останутся высокими и впредь, они и дальше будут влиять на стоимость прочих услуг и товаров. Сколько-нибудь заметного смягчения роста цен стоит ожидать не ранее начала 2023 года», - предположил он.