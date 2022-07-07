Из-за нехватки газа Нарва объявит чрезвычайную ситуацию

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что кризисная комиссия города обсудила обстановку и пришла к выводу, что угроза чрезвычайной ситуации имеется. Она надеется на то, что Департамент окружающей среды даст Enefit Power разрешение на использование сланцевого масла: «Осмелюсь назвать рост цен на тепло социальной катастрофой, прежде всего, потому, что в Нарве средняя зарплата составляет 1050 евро, а в Таллинне – 1700 евро. Кроме того, каждый четвертый в Нарве – пенсионер».