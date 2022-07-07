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Из-за нехватки газа Нарва объявит чрезвычайную ситуацию

rus.postimees.ee
Из-за нехватки газа Нарва объявит чрезвычайную ситуацию
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Центр города Нарва. Снимок иллюстративный.
Центр города Нарва. Снимок иллюстративный. Фото: Вера Копти.

Вероятнее всего, в пятницу Нарва объявит чрезвычайную ситуацию, поскольку тендер на газ, объявленный отапливающим город предприятием Enefit Power, провалился из-за отсутствия поставщиков, а положение чрезвычайной ситуации позволяет просить у Департамента окружающей среды разрешения не использование иных источников энергии, пишет Err.ee.

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что кризисная комиссия города обсудила обстановку и пришла к выводу, что угроза чрезвычайной ситуации имеется. Она надеется на то, что Департамент окружающей среды даст Enefit Power разрешение на использование сланцевого масла: «Осмелюсь назвать рост цен на тепло социальной катастрофой, прежде всего, потому, что в Нарве средняя зарплата составляет 1050 евро, а в Таллинне – 1700 евро. Кроме того, каждый четвертый в Нарве – пенсионер».

Несмотря на то, что пока никто не знает, сколько придется платить предстоящей зимой за тепло, Enefit Power уже подал ходатайство о повышении цены на отопление в Нарве на 78 процентов.

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