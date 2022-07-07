Галерея ⟩ На злосчастном перекрестке произошло ДТП: два автомобиля серьезно повреждены

В 8:16 утра на перекрестке Рижского шоссе и улицы Ванапарги произошло ДТП, когда автомобиль Toyota Prius с финскими номерами врезался в ехавший по главной дороге автомобиль Ford Focus, пишет Pärnu Postimees.

Сидевшая за рулем двигавшегося с Рижского шоссе на улицу Лайа автомобиля Ford женщина сказала, что ехала в автомастерскую. «Обычно я здесь сохраняю бдительность, но сегодня я вообще не видела эту машину», — вздохнула женщина, действующая страховка которой при ремонте автомобиля не предусматривает машину на замену.

В финской Toyota в результате столкновения сработала подушка безопасности. Стоявший рядом с машиной дрожащий молодой человек с младенцем на руках сказал лишь, что это очень странный перекресток.

Фото: Tark Tee

Скорая помощь проверила состояние здоровья людей в машинах, к счастью, госпитализация никому не понадобилась.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс подтвердил, что в аварии никто не пострадал и что это был страховой случай.

Фото: Merle Rallmann

Работник Pärnu Puksiir Андрес Саун, прибывший на место аварии, сказал, что по его опыту на этом перекрестке довольно часто происходят ДТП.