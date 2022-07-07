Рихард Карелсон получит 4000 евро за золотую медаль молодежного чемпионата Европы по борьбе

За золотую медаль его ждет премия в размере 4000 евро. Тренерам спортсмена Игорю Аннусу и Ивару Коткасу выплатят по 2000 евро.

Напомним, что в финале чемпионата Европы среди спортсменов до 20 лет, который в конце июня завершился в Риме, выступающий в весовой категории до 97 кг борец греко-римского стиля Рихард Карелсон со счетом 3:0 победил немца Коннора Саммета.