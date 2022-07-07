Эстонский олимпийский комитет намерен премировать ставшего победителем чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет Рихарда Карелсона, сообщает rus.err.
Рихард Карелсон получит 4000 евро за золотую медаль молодежного чемпионата Европы по борьбе
Рихард Карелсон получит 4000 евро за золотую медаль молодежного чемпионата Европы по борьбе
За золотую медаль его ждет премия в размере 4000 евро. Тренерам спортсмена Игорю Аннусу и Ивару Коткасу выплатят по 2000 евро.
Напомним, что в финале чемпионата Европы среди спортсменов до 20 лет, который в конце июня завершился в Риме, выступающий в весовой категории до 97 кг борец греко-римского стиля Рихард Карелсон со счетом 3:0 победил немца Коннора Саммета.
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