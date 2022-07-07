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Рихард Карелсон получит 4000 евро за золотую медаль молодежного чемпионата Европы по борьбе

rus.postimees.ee
Рихард Карелсон получит 4000 евро за золотую медаль молодежного чемпионата Европы по борьбе
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Ричард Карелсон (слева), архивное фото.
Ричард Карелсон (слева), архивное фото. Фото: IMAGO/United World Wrestling / Kadir Caliskan

Эстонский олимпийский комитет намерен премировать ставшего победителем чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет Рихарда Карелсона, сообщает rus.err

За золотую медаль его ждет премия в размере 4000 евро. Тренерам спортсмена Игорю Аннусу и Ивару Коткасу выплатят по 2000 евро.

Напомним, что в финале чемпионата Европы среди спортсменов до 20 лет, который в конце июня завершился в Риме, выступающий в весовой категории до 97 кг борец греко-римского стиля Рихард Карелсон со счетом 3:0 победил немца Коннора Саммета.

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