Жажда сада: шесть правил правильного полива

Вы также можете поливать после небольшого дождя, потому что вода лучше впитывается в уже влажную почву. Конечно, после ливня поливать не нужно. Вы можете проверить пальцем, если почва не слишком влажная, растение все еще нуждается в воде. Так как растение получает воду от корней, как правило, полив листьев бесполезен, воду нужно направлять близко к корням.

Правило № 4. Обратите особое внимание на недавно посаженные растения

Засуха и жара особенно опасны для недавно посаженных растений и только что посеянной травы, их нужно правильно поливать в это засушливое время года. В то время как взрослые деревья и кустарники обычно выживают, растения, посаженные этой весной или летом, нуждаются в хорошем поливе уже сейчас.

Правило № 5. Не используйте ледяную воду

Для полива лучше всего подходит тепловатая вода. Ледяная холодная вода может вызвать у растений заболевания, поэтому перед поливом можно дать холодной водопроводной воде прогреться на солнце или использовать воду из природного водоема, уже прогретого с помощью солнца.

Правило № 6. Предугадывайте потребность в поливе