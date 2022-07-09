Жаркая и сухая погода порадовала любителей пляжного отдыха, но расстроила владельцев садов. Несколько дождливых дней скоро опять сменятся теплыми и солнечными, и тема полива вновь будет актуальна. Впрочем, она актуальна всегда, ведь от полива так много зависит. Управляющая магазином K-rauta Tondi Эвели Уйбометс делится практическими рекомендациями.
Жажда сада: шесть правил правильного полива
В жаркую погоду газоны, клумбы, ампельные, самшитовые и горшечные растения, овощные и ягодные кустарники нуждаются в поливе. Больше всего жаждут влаги растения с крупными листьями и растущие на песчаной почве, деревья и кустарники в значительной степени справляются сами, и легче тем садоводам, у которых в саду торфяная или глинистая почва.
Правило №1. Поливайте редко, но обильно
В солнечную и жаркую погоду поливать нужно много, но часто это делается неправильно – поливать растения нужно не слишком часто и поверхностно, а редко и обильно. Если растение получает воду часто, но недостаточно, корни поднимаются к поверхностному слою почвы, и растение по-прежнему жаждет полива. Можно проверить, сунув палец в землю — если палец не промок до конца, растение все же нуждается в поливе. Чем жарче день, тем больше воды нужно растениям, но это не значит, что поливать нужно три раза в день. Нет, нужно лить больше воды на растение сразу.
Правило №2. Поливайте рано утром или поздно вечером
По возможности не следует оставлять полив на вторую половину дня, когда солнце стоит высоко. Поливать можно рано утром или поздно вечером, когда температура воздуха ниже, потому что тогда испаряется меньше воды. Если днем и солнце, и облака, для полива стоит предпочесть более пасмурное время.
Правило №3. Поливайте до или после дождя
Вы также можете поливать после небольшого дождя, потому что вода лучше впитывается в уже влажную почву. Конечно, после ливня поливать не нужно. Вы можете проверить пальцем, если почва не слишком влажная, растение все еще нуждается в воде. Так как растение получает воду от корней, как правило, полив листьев бесполезен, воду нужно направлять близко к корням.
Правило № 4. Обратите особое внимание на недавно посаженные растения
Засуха и жара особенно опасны для недавно посаженных растений и только что посеянной травы, их нужно правильно поливать в это засушливое время года. В то время как взрослые деревья и кустарники обычно выживают, растения, посаженные этой весной или летом, нуждаются в хорошем поливе уже сейчас.
Правило № 5. Не используйте ледяную воду
Для полива лучше всего подходит тепловатая вода. Ледяная холодная вода может вызвать у растений заболевания, поэтому перед поливом можно дать холодной водопроводной воде прогреться на солнце или использовать воду из природного водоема, уже прогретого с помощью солнца.
Правило № 6. Предугадывайте потребность в поливе
Несколько хитростей помогут снизить потребность в поливе. Например, мульча на поверхности почвы помогает удерживать почвенную влагу и тем самым снижает потребность в поливе растущих там растений. Более редкое скашивание предотвращает пересыхание травы, при нынешней жаре можно было бы дать роботам и другим косилкам передышку и дать траве вырасти, пусть это и выглядит не очень эстетично. В сухую погоду нельзя оставлять скошенную траву, она создает слой стерни, что в свою очередь лишает траву кислорода и делает ее восприимчивой к болезням. Цветы, высаженные в горшки и балконные ящики, можно временно притенять от жары и солнца, даже если в остальном они являются солнцелюбивыми растениями.