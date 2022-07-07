Татар: газ не закончится, но цена может побить все рекорды

«Предстоящие осень и зима будут непростыми с точки зрения цен на энергоносители. Эстония в этом не одинока – новые рекорды цены на газ и электроэнергию устанавливаются каждый день по всей Европе. Ситуация в мире сложная и непредсказуемая, что также означает повышенные риски», — прокомментировал Татар BNS, отметив, что цена может вырасти до необоснованного уровня.

Важным фактором снижения рисков является готовность внедрять альтернативные виды топлива и сокращать потребление. «Здесь МКМ не может выполнять работу компаний централизованного теплоснабжения и промышленных предприятий. Мы можем только привлекать внимание к проблемам и передавать информацию и инструкции всем сторонам. В МКМ мы встречались как с теплоснабжающими предприятиями, так и с промышленными компаниями и подчеркивали, насколько важно сегодня оценить свои риски, подготовиться к зимнему периоду и убедиться, что их потребности в топливе покрываются», — отметил вице-канцлер.

По его словам, первым шагом в этом вопросе является необходимость связаться со своим поставщиком энергии и выяснить, каким образом будет обеспечено необходимое количество топлива. «Если, например, прогнозируются проблемы с обеспечением поставок природного газа, и компания может использовать другие виды топлива, сейчас самое время заняться подготовкой к внедрению альтернативных видов топлива», — подчеркнул он. Например, уже необходимо обращаться к производителям сланцевого масла по вопросам поставок топлива, иначе они не смогут помочь компаниям с дополнительными поставками топлива в зимний период.

В конце мая этого года Еврокомиссия объявила, что планирует осуществлять совместные закупки природного газа. По сообщению MKM, Эстония вместе со своими соседями выразила готовность присоединиться к региональной газовой платформе, чтобы использовать все возможности, которые помогут обеспечить безопасность энергоснабжения в регионе.