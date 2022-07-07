Объявление Пярнуской больницы о поиске работников выглядит неприлично?

В публикации указано, что один из крупнейших работодателей летней столицы ищет в свою команду уборщиц. Украшает объявление фото темнокожего ребенка, который трет пол шваброй.

Несколько человек обратились в редакцию с вопросом: как такое возможно сегодня, и не является ли такая публикация верхом безвкусицы?