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Объявление Пярнуской больницы о поиске работников выглядит неприлично?

rus.postimees.ee
Объявление Пярнуской больницы о поиске работников выглядит неприлично?
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Объявление о поиске работника, размещенное Пярнуской больницей в социальной сети.
Объявление о поиске работника, размещенное Пярнуской больницей в социальной сети. Фото: Kuvatõmmis

Пярнуская больница разместила в социальных сетях объявление о поиске работников, которое вызвало шквал непонимания у людей с тонкой душевной организацией, пишет Pärnu Postimees.

В публикации указано, что один из крупнейших работодателей летней столицы ищет в свою команду уборщиц. Украшает объявление фото темнокожего ребенка, который трет пол шваброй.

Несколько человек обратились в редакцию с вопросом: как такое возможно сегодня, и не является ли такая публикация верхом безвкусицы?

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