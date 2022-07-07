Пярнуская больница разместила в социальных сетях объявление о поиске работников, которое вызвало шквал непонимания у людей с тонкой душевной организацией, пишет Pärnu Postimees.
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Объявление Пярнуской больницы о поиске работников выглядит неприлично?
Объявление Пярнуской больницы о поиске работников выглядит неприлично?
В публикации указано, что один из крупнейших работодателей летней столицы ищет в свою команду уборщиц. Украшает объявление фото темнокожего ребенка, который трет пол шваброй.
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