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Автомобиль сгорел дотла за считанные минуты

rus.postimees.ee
Автомобиль сгорел дотла за считанные минуты
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

Вчера вечером в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании автомобиля на 22-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, пишет Pärnu Postimees.

В 19:56 в Центр тревоги сообщили о горящем автомобиле Citroën Berlingo в волости Тори у автобусной остановки «Нууди». По словам звонившего, людей в машине не было.

Когда на место прибыли спасатели команды Вяндра и автоцистерна, пожар уже был потушен. Находившиеся на месте происшествия люди набрали воду из соседнего карьера, откуда ее для тушения пожара приносили с помощью ведра и других подручных средств.

Место происшествия. 
Место происшествия. Фото: Google Maps

«В Центр тревоги позвонил бывший спасатель, который умело потушил пожар до прибытия спасателей», — похвалила руководитель по коммуникации Спасательного департамента Андра Вяэртмаа и уточнила, что машина успела внутри сгореть дотла.

Спасатели переместили автомобиль на обочину дороги и покинули место происшествия около 20.30.

Вяэртмаа сказала, что владелец автомобиля оповещен о случившемся и организует эвакуацию сгоревшей машины.

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