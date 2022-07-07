Автомобиль сгорел дотла за считанные минуты

В 19:56 в Центр тревоги сообщили о горящем автомобиле Citroën Berlingo в волости Тори у автобусной остановки «Нууди». По словам звонившего, людей в машине не было.

Когда на место прибыли спасатели команды Вяндра и автоцистерна, пожар уже был потушен. Находившиеся на месте происшествия люди набрали воду из соседнего карьера, откуда ее для тушения пожара приносили с помощью ведра и других подручных средств.

Место происшествия. Фото: Google Maps

«В Центр тревоги позвонил бывший спасатель, который умело потушил пожар до прибытия спасателей», — похвалила руководитель по коммуникации Спасательного департамента Андра Вяэртмаа и уточнила, что машина успела внутри сгореть дотла.

Спасатели переместили автомобиль на обочину дороги и покинули место происшествия около 20.30.