Материнская компания нарвского производителя металлоконструкций Fortaco Eesti по-прежнему принадлежит финнам, но вскоре будет принадлежать американской инвестиционной компании, пишет Äripäev, отмечая, что после начала войны компании также удалось быстро реорганизовать поставки металла, хотя она потеряла часть металла из России и продукцию нескольких мариупольских партнеров.
У пострадавшего от войны нарвского предприятия появится новый владелец
У пострадавшего от войны нарвского предприятия появится новый владелец
Fortaco Eesti, насчитывающая около 600 сотрудников, принадлежит финскому концерну Fortaco Group, работающему в десяти странах и обслуживающему мировые машиностроительные концерны. Нарвский завод производит металлоконструкции для транспорта, строительства, сельского хозяйства, а теперь и для военной техники.
Из недавнего сообщения Департамента конкуренции выясняется, что финский концерн будет приобретен финской фирмой OEP Bidco Oy, конечным владельцем которой является OEP Capital Advisors - частная инвестиционная компания из Соединенных Штатов, которая инвестирует в различные компании, но в основном сосредоточена на промышленности, здравоохранении и технологиях в Северной Америке и Европе.
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