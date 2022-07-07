У пострадавшего от войны нарвского предприятия появится новый владелец

Fortaco Eesti, насчитывающая около 600 сотрудников, принадлежит финскому концерну Fortaco Group, работающему в десяти странах и обслуживающему мировые машиностроительные концерны. Нарвский завод производит металлоконструкции для транспорта, строительства, сельского хозяйства, а теперь и для военной техники.

Из недавнего сообщения Департамента конкуренции выясняется, что финский концерн будет приобретен финской фирмой OEP Bidco Oy, конечным владельцем которой является OEP Capital Advisors - частная инвестиционная компания из Соединенных Штатов, которая инвестирует в различные компании, но в основном сосредоточена на промышленности, здравоохранении и технологиях в Северной Америке и Европе.