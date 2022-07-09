Сб, 9.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Недалеко от Таллинна появится новый уютный жилой район

rus.postimees.ee
Недалеко от Таллинна появится новый уютный жилой район
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Новый жилой район Kirsiõue.
Новый жилой район Kirsiõue. Фото: Bonava.

Девелоперская компания Bonava раздвигает границы Таллинна и строит новый жилой комплекс Kirsiõue в поселке Саку.

Новейший проект Bonava «Вишневый двор» - Kirsiõue - расположен на границе поселка Саку, в окружении зеленых насаждений и новых домов. На первом этапе проекта в продажу поступят 64 двух- и четырехкомнатные квартиры площадью 43,2–82,1 м², которые будут готовы к заселению осенью 2023 года.

«В Саку очень хорошее и быстрое сообщение со столицей, что делает проживание в нем привлекательным для жителей Таллинна, которые предпочитают жить в спокойном и зеленом жилом районе, но при этом хотят оставаться в гуще городской жизни: поблизости есть детские сады, школы и магазины, а также разнообразные возможности для занятий спортом», — сказала руководитель проекта по развитию Кятлин Вильманн.

По словам исполнительного директора Bonava Eesti Таави Соорма, в сегодняшних меняющихся рыночных условиях надежность и прозрачная деятельность застройщиков приобретают все большее значение для покупателей жилья.

«Этот год принес ряд вызовов рынку недвижимости, что также влияет на доверие потребителей. Как ответственная компания, даже в текущих рыночных условиях, мы хотели бы подтвердить, что Bonava будет следовать существующим принципам работы - покупатели нового дома могут быть уверены, что цена, указанная в договоре купли-продажи, является окончательной и не подлежит изменению после готовности дома», — объяснил он.

Жилым домам в Kirsiõue присвоен особо энергоэффективный энергетический класс B, а парковка во дворе и кладовая на первом этаже обеспечивают комфортное проживание. В доме есть надежно закрытая велокомната с местом для хранения детских колясок, в которую можно попасть как снаружи, так и из общего коридора. Будет создана связь дворовой территории с существующими дорогами для легкого транспорта, чтобы у детей была возможность в будущем ездить в школу на велосипедах. Станция электрички находится в нескольких минутах ходьбы, что обеспечивает быстрое сообщение с Таллинном и другими близлежащими населенными пунктами.

Ключевые слова
Наверх