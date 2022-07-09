Недалеко от Таллинна появится новый уютный жилой район

Новейший проект Bonava «Вишневый двор» - Kirsiõue - расположен на границе поселка Саку, в окружении зеленых насаждений и новых домов. На первом этапе проекта в продажу поступят 64 двух- и четырехкомнатные квартиры площадью 43,2–82,1 м², которые будут готовы к заселению осенью 2023 года.

«В Саку очень хорошее и быстрое сообщение со столицей, что делает проживание в нем привлекательным для жителей Таллинна, которые предпочитают жить в спокойном и зеленом жилом районе, но при этом хотят оставаться в гуще городской жизни: поблизости есть детские сады, школы и магазины, а также разнообразные возможности для занятий спортом», — сказала руководитель проекта по развитию Кятлин Вильманн.

По словам исполнительного директора Bonava Eesti Таави Соорма, в сегодняшних меняющихся рыночных условиях надежность и прозрачная деятельность застройщиков приобретают все большее значение для покупателей жилья.

«Этот год принес ряд вызовов рынку недвижимости, что также влияет на доверие потребителей. Как ответственная компания, даже в текущих рыночных условиях, мы хотели бы подтвердить, что Bonava будет следовать существующим принципам работы - покупатели нового дома могут быть уверены, что цена, указанная в договоре купли-продажи, является окончательной и не подлежит изменению после готовности дома», — объяснил он.