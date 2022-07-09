Девелоперская компания Bonava раздвигает границы Таллинна и строит новый жилой комплекс Kirsiõue в поселке Саку.
Недалеко от Таллинна появится новый уютный жилой район
Новейший проект Bonava «Вишневый двор» - Kirsiõue - расположен на границе поселка Саку, в окружении зеленых насаждений и новых домов. На первом этапе проекта в продажу поступят 64 двух- и четырехкомнатные квартиры площадью 43,2–82,1 м², которые будут готовы к заселению осенью 2023 года.
«В Саку очень хорошее и быстрое сообщение со столицей, что делает проживание в нем привлекательным для жителей Таллинна, которые предпочитают жить в спокойном и зеленом жилом районе, но при этом хотят оставаться в гуще городской жизни: поблизости есть детские сады, школы и магазины, а также разнообразные возможности для занятий спортом», — сказала руководитель проекта по развитию Кятлин Вильманн.
По словам исполнительного директора Bonava Eesti Таави Соорма, в сегодняшних меняющихся рыночных условиях надежность и прозрачная деятельность застройщиков приобретают все большее значение для покупателей жилья.
«Этот год принес ряд вызовов рынку недвижимости, что также влияет на доверие потребителей. Как ответственная компания, даже в текущих рыночных условиях, мы хотели бы подтвердить, что Bonava будет следовать существующим принципам работы - покупатели нового дома могут быть уверены, что цена, указанная в договоре купли-продажи, является окончательной и не подлежит изменению после готовности дома», — объяснил он.
Жилым домам в Kirsiõue присвоен особо энергоэффективный энергетический класс B, а парковка во дворе и кладовая на первом этаже обеспечивают комфортное проживание. В доме есть надежно закрытая велокомната с местом для хранения детских колясок, в которую можно попасть как снаружи, так и из общего коридора. Будет создана связь дворовой территории с существующими дорогами для легкого транспорта, чтобы у детей была возможность в будущем ездить в школу на велосипедах. Станция электрички находится в нескольких минутах ходьбы, что обеспечивает быстрое сообщение с Таллинном и другими близлежащими населенными пунктами.