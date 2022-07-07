ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ируский попечительский дом отметил 95-летие

Ируский попечительский дом оказывает круглосуточную услугу по уходу, а также сестринскую услугу почти 300 клиентам, о которых заботится 171 работник.

«Население Эстонии и в частности Таллинна стареет, поэтому постоянно возрастает потребность в услугах сестринской помощи. Ируский попечительский дом оказывает поддержку людям, которые сами уже не могут о себе позаботиться, а также является необходимым партнером для их семей. Желаю коллективу попечительского дома сил и энергии, а также любви и желания помогать нашим почтенным горожанам стареть в достойных условиях», – сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

Ируский попечительский дом начал деятельность 29 июня 1927 года, он был открыт Таллиннской горуправой в использованных при строительстве морской крепости Петра Первого и позже заброшенных деревянных казармах. В 1937 году у попечительского дома было свое поле, стадо дойных коров (35 голов) и 8 лошадей. В подсобном хозяйстве работали как жители попечительского дома, так и нанятые работники. В 1967-1980 годах были построены каменные здания, которые используются до сих пор. За годы работы попечительский дом постоянно расширялся, построенные в разное время части соединены в единый комплекс и прошли реновацию.

«У нас есть свое кафе, большой зал для проведения мероприятий и замечательные специалисты, при помощи которых проходит приятная деятельность. Работники по уходу и медицинские сестры ежедневно вносят вклад в то, чтобы наши жильцы были окружены заботой и чувствовали бы себя в безопасности. Мы день ото дня стремимся к лучшей, более качественной и насыщенной жизни клиентов», – рассказала директор попечительского дома Яаника Луус.