С 14 по 17 июля в Пылва под эгидой Эстонского союза самокатов состоится чемпионат мира по езде на самокате. К нам съедутся лучшие спортсмены. Лучшие будут определяться в разных классах: критериум, спринт, эстафета, марафон.
В Пылва пройдет чемпионат мира по езде на самокате
В Пылва пройдет чемпионат мира по езде на самокате
Первый старт пройдет 15 июля – на стадионе Пылва пройдут спринтерские соревнования. На следующий день будет критериум (соревнования, проходящие на замкнутой кольцевой трассе – ред.) и эстафета, а в воскресенье пройдут марафонские соревнования.
От Чехии – страны, в которой самокатный спорт на очень высоком уровне – будет выступать более 40 спорстменов. Кроме чехов, на соревнования зарегистрирована сборная Финляндии (приедут многократные чемпионы мира Кай Иммонен и Ханну Верикко).
Конкуренцию лучшим мировым спортсменам составят четырехкратный победитель серии домашних соревнований Tõukan Lõpuni Кристи Йохансон и трехкратный победитель Оле Мустинг. Кроме них, на старт выйдут и другие известные спортсмены.
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