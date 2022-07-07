В Пылва пройдет чемпионат мира по езде на самокате

Первый старт пройдет 15 июля – на стадионе Пылва пройдут спринтерские соревнования. На следующий день будет критериум (соревнования, проходящие на замкнутой кольцевой трассе – ред.) и эстафета, а в воскресенье пройдут марафонские соревнования.

От Чехии – страны, в которой самокатный спорт на очень высоком уровне – будет выступать более 40 спорстменов. Кроме чехов, на соревнования зарегистрирована сборная Финляндии (приедут многократные чемпионы мира Кай Иммонен и Ханну Верикко).