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Что такое топиарии? ⟩ Фото: нестандартные зеленые скульптуры в саду

rus.postimees.ee
Фото: нестандартные зеленые скульптуры в саду
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Топиарии бывают разные - от скромных и лаконичных до причудливых и гигантских.
Топиарии бывают разные - от скромных и лаконичных до причудливых и гигантских. Фото: Kodu & Aed

​Раньше топиарии были элементом строго регулярного сада и выглядели как наглядное пособие из учебников геометрии. Сегодня ландшафтные дизайнеры и их заказчики допускают больше вольностей в стрижке и формовке зелени, делая топиарии более причудливыми и креативными, пишет Houzz.

Cмотрим фотографии необычных композиций из реальных садов - от зеленых скульптур в виде животных до каллиграфии в партере. 

Эта садовая композиция воздает должное пастуху из басни, который посадил деревья на пустынном участке земли, превратив его в поля и леса. Только взгляните на его собаку! Возможно, это самая похожая на живого питомца композиция из растений, которую вы когда-либо видели.

В этом саду у фонтанчика поставили зеленую скульптуру лягушки, традиционно обитающей у водоемов.

Эта садовая скульптура из мха — дань уважения аките Хатико: собаке, которая каждый день в течение десяти лет преданно ждала на вокзале возвращения своего хозяина.

Симпатичная скульптура в виде рыбки-клоуна имитирует родную среду обитания этого вида — коралловый риф.

Клумба с топиариями испещрена загогулинами, которые при ближайшем рассмотрении оказываются цифрами и буквами. Проявив немного изобретательности, можно зашифровать в своем саду секретное послание.

Фигура этого орангутанга усажена разновидностью осоки, убедительно воссоздающей эффект косматой шерсти.

Создание шарообразных форм в топиарии — не новость. Но в этом саду дизайнер расположил их очень плотно, создав причудливую композицию.

Много других фотографий причудливых зеленых скульптур находится ЗДЕСЬ.

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