Раньше топиарии были элементом строго регулярного сада и выглядели как наглядное пособие из учебников геометрии. Сегодня ландшафтные дизайнеры и их заказчики допускают больше вольностей в стрижке и формовке зелени, делая топиарии более причудливыми и креативными, пишет Houzz.
Что такое топиарии? ⟩ Фото: нестандартные зеленые скульптуры в саду
Cмотрим фотографии необычных композиций из реальных садов - от зеленых скульптур в виде животных до каллиграфии в партере.
Эта садовая композиция воздает должное пастуху из басни, который посадил деревья на пустынном участке земли, превратив его в поля и леса. Только взгляните на его собаку! Возможно, это самая похожая на живого питомца композиция из растений, которую вы когда-либо видели.
В этом саду у фонтанчика поставили зеленую скульптуру лягушки, традиционно обитающей у водоемов.
Эта садовая скульптура из мха — дань уважения аките Хатико: собаке, которая каждый день в течение десяти лет преданно ждала на вокзале возвращения своего хозяина.
Симпатичная скульптура в виде рыбки-клоуна имитирует родную среду обитания этого вида — коралловый риф.
Фигура этого орангутанга усажена разновидностью осоки, убедительно воссоздающей эффект косматой шерсти.
Создание шарообразных форм в топиарии — не новость. Но в этом саду дизайнер расположил их очень плотно, создав причудливую композицию.
Много других фотографий причудливых зеленых скульптур находится ЗДЕСЬ.