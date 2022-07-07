Министр порекомендовала жителям Эстонии заменить на окнах резиновые уплотнители

«Мы все понимаем, что предстоящая зима будет очень суровой, в том числе в плане цен», – сказала Лаури, ссылаясь на дефицит газа и выросшие в разы цены на энергоносители.

Лаури добавила, что многие предприятия и жители Эстонии уже приняли ряд мер для экономии электроэнергии, но многое еще предстоит сделать.

«Крайне важно проверить то, насколько хорошо наши дома удерживают тепло. Если радиаторы оснащены терморегуляторами, но необходимо убедиться в их исправности. Также следует проверить состояние окон и при необходимости поменять на них резиновые уплотнители», – перечислила Лаури.